Leben wie anno dazumal

Von: Christel Niemann

Handwerker, Soldaten, Bauer, Spielleute und einfache Bürger , haben am vierten Septemberwochenende das Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden erobert. Initiiert von Robin und Stefan Okrongli, Alexandra König und Michael Tjarks und veranstaltet unter dem Motto „Zeitinseln“ haben rund 30 entsprechend gewandete Darsteller verschiedene historische Epochen dargestellt und den Besuchern Einblicke in das Leben gegeben, wie sich vom frühen Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert hinein zugetragen haben mag.

