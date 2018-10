Gemeinderat formuliert Resolution zum Erhalt der Kurzzeitpflege in Dörverden

Dörverden - Die Dörverdener Lokalpolitiker wollen die Schließung der solitären Kurzzeitpflege im Haus am Hesterberg nicht einfach kommentarlos hinnehmen. Viele Handlungsmöglichkeiten bleiben ihnen nicht, handelt es sich dabei doch um eine Entscheidung des Landkreises. Der Gemeinderat hat am Donnerstag aber zumindest parteiübergreifend eine Resolution verabschiedet, die deutlich macht, dass das Gremium dieses Angebot unbedingt erhalten möchte.

Die CDU-Fraktion hatte im Vorfeld einen Resolutionstext ausgearbeitet. Während einer Unterbrechung der Sitzung konnte mit den anderen Fraktionen ein Konsens über den endgültigen Text gefunden werden, der einstimmig beschlossen wurde. Adrian Mohr, Fraktionsvorsitzender der CDU, erklärte: „Wenn wir uns auf diese Weise zu Wort melden, ist es sinnvoll, dass wir unser Anliegen gemeinsam über die Ziellinie tragen.“

In der Resolution steht, dass das Haus am Hesterberg „sowohl als Arbeitgeber wie auch als Pflegestandort eine äußerst hohe Bedeutung“ für die Gemeinde hat. Der Aussage von Bürgermeister Alexander von Seggern, wonach die angekündigte Schließung der Kurzzeitpflege eine spürbare Angebotsverschlechterung ist, schließt sich der Gemeinderat ausdrücklich an.

Weiter bittet die Gemeinde Dörverden in der Resolution die Einrichtungsleitung und den Landkreis als Träger, die Betriebsaufgabe zu überdenken und das Angebot in gemeinsamer Anstrengung über den 31. Dezember hinaus möglichst vollständig zu erhalten.

„Sollte sich abzeichnen, dass trotz aller Anstrengungen eine Schließung unabwendbar ist, erwartet der Gemeinderat konkrete Kommunikations- und Hilfsangebote an die Betroffenen und fordert Landkreis, Bund und Land auf, die Bedarfsdeckung dieses wichtigen sozialen Angebotes sicherzustellen“, heißt es in der Resolution weiter. Und abschließend: „Die Gemeinde Dörverden setzt sich für eine Stärkung der Ausbildung in Pflegeberufen ein und unterstützt die Träger hiesiger Einrichtungen bei ihrem Werben um Pflegekräfte.“

„Eine Schließung wäre ein Riesenverlust“

Adrian Mohr erklärte: „Man muss sich klarmachen, was das für einen Eindruck auf die Bürger macht: Erst schließt die Hausarztpraxis in Westen, dann folgt die nächste in Dörverden. Und nun soll auch noch die Kurzzeitpflege geschlossen werden? Klar hängen diese Entwicklungen eigentlich nicht zusammen, aber die Menschen in der Gemeinde fühlen sich langsam so, als ob sie im letzten Wagen sitzen.“ Er sagte, dass es für das Problem des Fachkräftemangels keine einfache Lösung gebe. „Und Resolutionen sorgen vor allem dafür, dass man sich hinterher besser fühlt.“ Aber er wolle die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Gemeinde doch noch etwas erreichen könne.

Jens Künzler, Fraktionsvorsitzender der SPD, erklärte: „In unseren Augen wäre die Schließung ein Riesenverlust für die Gemeinde und für die Menschen, die hier leben.“ Ihm sei es wichtig, das Problem bei der Wurzel zu packen und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzutreten.

Walter Franzmeier, Grünen-Fraktionsvorsitzender, unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit der Kurzzeitpflege: „Es geht hier um menschliches Leid. Wir sind uns doch alle einig: In einer idealen Welt würde es solche Angebote nicht nur in Dörverden, sondern auch auf allen Dörfern geben. Die geplante Schließung verschlechtert das Angebot und mit der Resolution wollen wir zeigen, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

Zum Hintergrund

Der Landkreis Verden will das Angebot der solitären Kurzzeitpflege in der kreiseigenen Pflegeeinrichtung „Haus am Hesterberg“ in Dörverden zum Jahresende schließen. Zielgruppe für die Kurzzeitpflege sind pflegebedürftige Personen, zum Beispiel nach Krankenhausaufenthalten, und solche, deren pflegende Angehörige Entlastung benötigen. Der maximale Aufenthalt in der Kurzzeitpflege liegt bei sechs Wochen. Im Haus am Hesterberg wurden dafür bisher zwölf Plätze vorgehalten.

Als Grund für die geplante Schließung nennt Landrat Peter Bohlmann vor allem den Fachkräftemangel: „Es gelang in den vergangenen Monaten immer weniger, ausreichend Pflegepersonal zu finden.“ Kurzzeitpflegeplätze wird es auch künftig im Haus am Hesterberg geben: Im vollstationären Bereich sollen fünf Plätze für solche Nachfragen zur Verfügung stehen.

rei

Rubriklistenbild: © dpa