Krippenspiel vom Hirtenjungen Nathanael

Westen - Bald ist Heiligabend und in fast allen Gotteshäusern werden Krippenspiele aufgeführt. Auch in der St. -Annen-Kirche in Westen.

Gemeinsam mit Diakon Christian Wietfeldt übten rund 20 Mädchen und Jungen die Geschichte von Maria und Josef in Versform ein. Heiligabend, um 16 Uhr, bringen die Kinder sie auf die imaginäre Bühne in der Kirche.

Weihnachten ohne Krippenspiel ist für viele kein richtiges Fest. Selbst Menschen, die mit dem christlichen Glauben sonst nur wenig verbindet, strömen am Heiligen Abend in die Kirchen; vor allem dann, wenn es dort die Weihnachtsgeschichte von Jesu Geburt zu sehen gibt. Der Weg in die St.-Annen-Kirche könnte sich vor allem für Familien lohnen, denn Wietfeldt hat in diesem Jahr mit „Der kleine Hirtenjunge Nathanael“ eine Krippenspielfassung in Versform ausgewählt, die schon für kleinere Kinder nachvollziehbar ist.

„Auch für die Mitwirkenden ist die Weihnachtserzählung durch die Versform leichter zu verstehen und die Texte sind für die Jüngeren viel einfacher zu lernen“, erklärt Wietfeldt, der die Textvorlage an die Anzahl und das Alter der Mitwirkenden angepasst hat. „In diesem Jahr spielen viele jüngere Kinder mit.“

Aber was macht überhaupt die Faszination der Erzählung aus? Warum drängen die Menschen insbesondere zu Weihnachten in die Gotteshäuser? „Die Weihnachtsgeschichte hat nichts von ihrer Bedeutung verloren. Die Menschen sehnen sich nach etwas Besonderem“, sagt der Diakon. Sie fänden in ihr Kraft, zuweilen auch Halt und Trost. Deswegen wären die Kirchen Weihnachten immer so voll, ist er überzeugt.

nie