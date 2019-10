Kooperation von Kindern und Senioren

Besuch aus Hannover bei der Kita-Lebenshilfe im Haus am Hesterberg

+ Mittendrin statt nur dabei: Julia Willie-Hamburg (grünes Shirt), bildungspolitische Sprecherin der Grünen im niedersächsischen Landtag, sang kräftig mit. Foto: niemann

Dörverden – Beispielhaft ist die Zusammenarbeit von Kita-Lebenshilfe und Seniorenwohnanlage im Haus am Hesterberg in Dörverden. Davon konnte sich Julia Willie-Hamburg, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im niedersächsischen Landtag, im Rahmen eines Besuches überzeugen. „Es ist gut zu sehen, dass dieser Ansatz hier so erfolgreich umgesetzt wird und funktioniert“, freute sich Willie-Hamburg.