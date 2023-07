Neues Kubbfeld: Klötze fliegen am Dörverdener Kulturgut

Von: Christel Niemann

Macht Spaß: Beim Kubb fliegen die Klötze. © Niemann

Der Verein Ehmken Hoff hat ein Kubb-Feld auf dem gleichnamigen Kulturgut in Dörverden eröffnet. Zur Spielfeldabgrenzung wurde ein Stahlrahmen in den Boden eingelassen, sodass gleich losgekubbt werden kann. Also optimale Voraussetzungen für eine spontane Partie Wikingerschach.

Dörverden – Der Verein will damit den Menschen in der Gemeinde und ihren Gästen einen öffentlichen Platz zum Kubben anbieten. Vorstandsmitglied Joachim Kruse und seine Frau Gabriele hatten die Idee, die Aktionsgruppe Haus und Hof hat sie umgesetzt.

Über den Landkreis und die Lokale Arbeitsgruppe sowie einer Zuwendung zur Förderung der Schaffung von Jugendplätzen in den Kommunen im Rahmen des niedersächsischen Aktionsprogramms Startklar in die Zukunft wurde das Ganze finanziert. Ziel ist es, Kubb auch lokal bekannter zu machen und sowohl Einheimischen als auch Touristen – auch den Gästen auf dem angrenzenden Wohnmobilstellplatz – eine Möglichkeit zum Klötzeln zu bieten.

Das Wurfspiel, das auch als Wikinger-Schach bezeichnet wird und sich insbesondere in Norwegen und Schweden großer Beliebtheit erfreut, ist ein Geschicklichkeitsspiel für zwei bis zwölf Spieler in zwei Mannschaften. Auf einem Spielfeld von fünf mal acht Metern treten zwei Mannschaften mit maximal sechs Personen gegeneinander an. Die Spieler versuchen, die auf der Grundlinie aufgestellten Holzklötze oder sogenannten Kubbs des Gegners mit Wurfhölzern umzuwerfen. Ist das geschafft, muss zuletzt der in der Mitte stehende König getroffen werden. Pech, wenn er vorher fällt, dann ist die Mannschaft nämlich raus aus dem Spiel und hat verloren.

Anfänger dürfen sich gern auf die Spielfläche trauen: Gleich neben dem Feld haben Kruse und Co die Spielregeln hinterlegt, sodass man bereits binnen weniger Minuten mit dem Spielen loslegen kann. Auch ein Kubb-Spiel gibt es vor Ort, das allerdings nur an Tagen, an denen auf dem Kulturgut Aktionen stattfinden, für jedermann frei zugänglich ist. „An allen anderen Tagen müssen die Spieler ihr eigenes Equipment mitbringen. Die Gefahr, dass die Leute schon mal was mitgehen lassen, ist uns einfach zu groß“, so Dieter Sprei vom Verein.