+ © Niemann © Niemann

Eine Gruppe Klima-Aktivisten aus der Gemeinde Dörverden ist Freitag nach Verden zur Demo von Fridays for Future geradelt. Am Treffpunkt vor dem Dörverdener Rathaus hatte Dorothee Häußermann nochmal klar gemacht, worum es bei der Demo ging. „Wir müssen unser Klima schützen und brauchen die Verkehrswende“, sagte sie. Die globale Erwärmung müsse gestoppt werden. Es gelte, möglichst viele Menschen zu gewinnen, die sich dem Protest anschließen, so ihr Appell.