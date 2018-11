„Der kleine Prinz“ als Tanztheater - Dörverdener Grundschule mit dabei

Dörverden - Ein ungewöhnliches Tanzprojekt beschäftigt erstmals auch Dörverdener Grundschüler. Für „Tanz macht Schule“, das Gemeinschaftsprojekt von Tintenklecks und Tanzwerk Bremen, erarbeiten die Schüler der Klasse 3a gemeinsam mit Tanzlehrerin Miriam Röder und ihrer Klassenlehrerin Martina Schwarzenberg einen Teil der Gesamtchoreografie für die große Bühne, frei nach der Geschichte vom kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry.

Einer der Planeten, die der kleine Prinz besucht, ist von Laternenanzündern bewohnt. Der Planet ist winzig und es passen gerade die Laternenanzünder, ihre Laternen und der kleine Prinz darauf. Die Anzünder löschen und entzünden ihre Laterne im Minutentakt, denn ein Tag ist bei ihnen nur eine Minute lang. Deshalb können die Männchen auch nie ruhen und gehen immer dieser Tätigkeit nach.

Der kleine Prinz, der ja bekanntlich auf der Suche nach der wahren Freundschaft ist, kann diese dort aber nicht finden. Er fühlt sich vielmehr bedrängt und ihm scheint, als wollten die Laternenanzünder Besitz von ihm ergreifen und so verlässt er den Planeten.

+ Tanzlehrerin Miriam Röder nimmt die Kinder mit in die Märchenwelt des kleinen Prinzen. © Niemann

Immer freitags proben die Schüler in der Schulsporthalle und haben dabei die Premiere, am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr, und die am Tag darauf folgenden zwei Schulvorstellungen fest im Blick. Mit Eifer, Ehrgeiz und teils auch mit erstaunlichem tänzerischen Potenzial wird die Choreografie einstudiert, werden die einzelnen Schritte erarbeitet und ertanzt und zu Szenen zusammengefügt. Zu überwiegend poppiger Musik strecken sich die Schüler auf der imaginären Bühne der Schulturnhalle dem Himmel entgegen, springen, fallen oder rollen über den Boden. Immer wieder fügen sich Einzelne zu Gruppen zusammen, um sie einen Moment später wieder aufzulösen.

Von den Lehrerinnen wird auch die Disziplin der Kinder gelobt. „Sie haben ihre anfänglichen Hemmungen und Berührungsängste längst verloren, man spürt, wie viel Spaß ihnen die Teilnahme am Projekt macht“, so Miriam Röder. Verständnisprobleme von Seiten der Kinder gebe es höchstens einmal, wenn sie als Choreografin etwas zuvor Festgelegtes wieder umwerfe und eine Szene umgestalte. Auch das mehrfache Proben von gleichen Abläufen sei für Kinder dieses Alters schwierig und stelle eine besondere Herausforderung dar. „Die Klasse meistert das aber gut“, beobachtet die Tanzlehrerin.

Karten für die Premiere der großen Tanzveranstaltung können im Vorverkauf zu neun Euro, ermäßigt vier Euro, bei der Verdener Aller-Zeitung, Tourist-Information und beim Verein Tintenklecks in der Jahnstraße während der Öffnungszeiten erworben werden. Reservierungen für die Schulvorstellungen um 9 und um 11 Uhr unter marg.meyer@tintenklecks-verden.de.

