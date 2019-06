Kleiderstube eine gute Adresse

+ Sozial engagiert und für die Menschen da: Die Mitarbeiterinnen der „Sonne in Westen“ (v.l.) Veronika Winsemann, Christa Michaelis, Elke Huss und Euphemia Leck (es fehlt Vanessa Koch) arbeiten ehrenamtlich. Foto: niemann

Tiptop gepflegt und in allen Größen, in der Kleiderstube „Sonne in Westen“ werden jung und alt fündig. Auch die neueste Mode hängt durchaus mal auf der Stange. Einen Kaffee gibt's dazu. Jetzt feiert die Einrichtung ihren zehnten Geburtstag.