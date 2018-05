Kindergarten Barme bepflanzt sein eigenes Gemüsebeet

Dörverden-Barme - Neugierig schauten die Kinder auf die schwarze Erde, doch dann wurde kräftig zugepackt. Schmutzige Hände? Kein Problem. „Schaut mal hier, ich helfe euch“, spornte Melanie Thöle den Nachwuchs vom Kindergarten in Barme an. Und der ließ sich nicht lange bitten.

Gemeinsam wurden Salat und Gemüse gesät und gepflanzt, das vom Unternehmen Edeka im Rahmen des Gemüsebeet-Projektes „Aus Liebe zum Nachwuchs“ mit sämtlichem Equipment zur Verfügung gestellt wurde. Projekt-Patin Melanie Thöle vom Edeka-Markt Meyer in Dörverden hatte den Kindern außerdem reifes Gemüse und Obst mitgebracht, das gleich an Ort und Stelle verspeist wurde.

Gemüse und Salat aus dem Supermarkt kennen die Kinder der Barmer Kita bereits. Doch nun sollen sie auch lernen, wie das gesunde Grünzeug wächst und gedeiht. Die Kita nimmt erstmals an dem „Gemüsebeet-Projekt“ teil, das von der Edeka-Stiftung seit vielen Jahren organisiert und gesponsert wird. Dabei stellt der Supermarkt der Kita verschiedene Salat- und Gemüsesorten zur Verfügung, um diese gemeinsam mit den Erzieherinnen und Mitarbeitern auszusäen und einzupflanzen.

+ Melanie Thöle erklärte den jungen Gärtnern die Pflanzen. © Niemann

„Die Kinder sind mit viel Eifer dabei und sie sind bereits jetzt stolz auf das, was sie geleistet haben“, so die Beobachtung von Kita-Leiterin Jutta Schroeder. In den kommenden Wochen haben die Kleinen nun die Aufgabe, das Beet zu pflegen und das Wachsen der Pflanzen zu beobachten. Sobald Salat und Gemüse reif sind, wird die Ernte gemeinsam von den Erzieherinnen und Kindern zubereitet und natürlich auch verspeist. „Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, woher der Salat und das Gemüse kommt, das sie im Supermarkt kaufen“, so Schroeder. Zudem bringe die Aktion den Kindern sehr viel Spaß, vermittle ihnen einen direkten Zugang zur Natur und schärfe ihr Bewusstsein für gesunde Ernährung.

Von Erde verschmutzte Hände sind daher in den nächsten Wochen im Kindergarten Barme ausdrücklich erwünscht. Denn gärtnern ohne sich die Finger schmutzig zu machen, das geht einfach nicht. Ob letztlich alle in das Projekt involvierten Kinder bei der Gartenarbeit ihre Erfüllung finden werden, sei zwar dahingestellt, aber der Anfang ist gemacht und mit dem Üben nahmen es die Kinder sehr ernst.

nie