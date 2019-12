Kinder haben einige Aha-Erlebnisse

„Aktion Klimaschutz“ mit Müllsammeln in der Grundschule Westen/Hülsen

+ Die Jungen und Mädchen der Grundschule Westen/Hülsen engagieren sich für den Klimaschutz und sammeln Müll. Foto: kattwinkel

Westen – Dass Fridays for Future nicht unbedingt auf der Straße stattfinden müssen, um etwas für den Klimaschutz zu tun, bewiesen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Westen/Hülsen. Sie veranstalteten parallel zur Demo in Verden auf Wunsch und mit Unterstützung des Schülerrates eine „Aktion Klimaschutz“. Die jungen Aktivisten blieben jedoch in der Schule.