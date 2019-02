Westen - Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung des TSV Jahn Westen waren die Berichte sowie Ehrungen und Wahlen.

Der Vorsitzende Torsten Behnke dankte zunächst allen, die sich mit voller Kraft für den Verein eingesetzt haben. Stolz berichtete er, dass der Verein mit aktuell 408 Mitgliedern das angestrebte magische Ziel von 400 überschritten habe. „Wir sind Dank unser neun Sparten sehr gut aufgestellt“, so Behnke. Lediglich der „vom Winde verwehte“ Sportplatzflohmarkt am 1. Mai war der einzige Wermutstropfen in der Bilanz. Kassenwartin Susanne Klasen berichtete, dass es aufgrund der Darlehenssondertilgung und der hohen Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes 2018 ein Umsatzminus gegeben habe. „Trotzdem haben wir eine gesunde Kassenlage“, so Klasen abschließend.

Die Berichte aus den Abteilungen waren sehr positiv. Besonders die Bogensportsparte, mit 128 Mitgliedern die größte des Vereins, verzeichnete sehr viele Aktivitäten und machte gute Werbung für den Verein über die Gemeinde- und Kreisgrenze hinaus.

Heinrich Klasen, Karl Winkler, Rainer Herbst, Johann Osmers, Hans-Jürgen Sauerbrei und Jürgen Schnitzler wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft gab es für Harry Liefer und für 25 Jahre für Philip Tecklenburg.

Als Mannschaft des Jahres wurde die erste Tischtennismannschaft, bestehend aus Frauke Sieling, Jörg Klasen, Helge Müller, Heiko Richter, Carsten Precht und Torsten Behnke, ausgezeichnet.

Bei den Wahlen wurden alle Amtsinhaber wiedergewählt. Mit Frank Domnik als Kassenprüfer gab es nur eine Veränderung. „Kasse stimmt, Mitgliederzahl stimmt, alles stimmt“, so Behnke, der die Versammlung mit diesen Worten und der Bitte um weiterhin tatkräftige Unterstützung schloss. kt