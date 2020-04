„Es hat uns kalt erwischt“

Besucher-Aus zum geplanten Saisonstart: Wolfcenter-Betreiber in Sorge

+ Allein unter Wölfen: Center-Chef Frank Fass weiß nicht, wie lange der Zoo in Barme ohne Besucher auskommen muss.

Dörverden - Von Christel Niemann. Längst sollte im Wolfcenter in Dörverden die Hauptsaison laufen. Doch wie in allen niedersächsischen Tierparks und Zoos müssen für Besucher die Tore geschlossen bleiben. Die Inhaber, Christina und Frank Fass, schlagen daher Alarm, denn die Kosten laufen weiter und wie es für Wölfe & Co nach Corona weitergeht, steht in den Sternen. Denn das Wolfcenter ist privat geführt. Es unterliegt keiner öffentlichen Förderung und ist dringend auf Einnahmen angewiesen.