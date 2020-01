„Jungbläser“ aller Altersstufen

Dörverden – Es ist immer wieder schön, wenn der von Torsten Meinke geleitete Posaunenchor der Kirchengemeinde Dörverden einen Gottesdienst begleitet oder den Rahmen einer Veranstaltung musikalisch gestaltet. Neue Mitspieler sind im Bläserkreis jederzeit willkommen und interessierten Jungbläsern bietet der Posaunenchor eine qualifizierte Ausbildung an.

Wichtig zu wissen: Nicht nur Kinder und Jugendliche können Jungbläser sein. Auch Erwachsene und sogar Senioren werden als Quereinsteiger ausgebildet, da sich das „jung” nicht auf das Alter, sondern auf die Jahre an Blechblaserfahrung bezieht. „Es sind schon 70-Jährige mit Erfolg neu eingestiegen“, sagt Friederike Wessel, in deren Verantwortung die Ausbildung des Bläsernachwuchses bereits seit drei Jahrzehnten liegt.

Aller Anfang ist schwer, und für die Ohren klingt es nicht unbedingt schön, wenn der Bläsernachwuchs Trompete, Posaune oder Horn Töne entlockt. Geräusche, die zuweilen mehr an Schiffe erinnern, die, bevor sie den Hafen verlassen, zum Abschied noch einmal lautstark grüßen. Produziert werden sie von Ole, neun, Jannes, zehn, und Theda, sieben Jahre alt, die erst seit Dezember bei Wessel das Spiel auf Trompete beziehungsweise Tenorhorn erlernen. Die Lehrerin ist voll des Lobes. „Es sind coole Kinder, und sie lernen schnell. Von Beginn an haben alle Töne herausbekommen, was bei den Blasinstrumenten gar nicht so selbstverständlich ist.“ Wessel möchte das Trio langfristig für das Spiel mit den Blechblasinstrumenten begeistern und verlässlichen Nachwuchs für den Posaunenchor gewinnen. „Der Unterricht ist kostenlos“, erklärt sie. Instrumente würden ebenfalls umsonst zur Verfügung gestellt.

Im Unterricht ist Gelassenheit Trumpf. „Anfangs sind 30 Unterrichtsminuten vollkommen ausreichend. Danach lässt die Konzentration der Kinder spürbar nach und es besteht die Gefahr, dass sie die Lust am Musizieren verlieren. Erst wenn der Nachwuchs sicherer ist und die Lippen trainiert sind, wird die Unterrichtsdauer maßvoll verlängert“, so Wessel. Stress werde nicht gemacht, und auch zu Hause sollten insbesondere Kinder weder zu lange noch zu verbissen üben. „Es ist fast wichtiger, dass sie täglich für ein paar Minuten die entsprechenden Übungen für das Lippentraining machen.“

In Dörverden gehören auch erwachsene Musiker zu den „Jungbläsern“, zum Beispiel Stefan Goebel und seine Frau Käthe. Der 72-Jährige spielt schon seit Jahren Althorn, nun lernt er gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Frau zusätzlich Tenorposaune. „Das Instrument habe ich schon 1996 gekauft. Es wurde Zeit, es auch mal zu erlernen“, erzählt er.

Außer Freude am Musizieren müssen Interessierte keinerlei Voraussetzungen erfüllen. Nicht einmal Grundkenntnisse sind erforderlich, denn alles, was benötigt wird, bringt Wessel dem Bläsernachwuchs bei.

Dieser probt immer mittwochs, von 16 bis 16.30 Uhr (Anfänger) und ab 16.30 Uhr (Fortgeschrittene), im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Dörverden. Der Posaunenchor unter der Leitung von Torsten Meinke übt freitags, ab 20 Uhr.

Weitere Informationen sind bei Friedrike Wessel unter der Telefonnummer 04234/2474 erhältlich. nie