Jugendliche vom Lesefieber erfasst

Dörverden – Die Aller-Weser-Oberschule Dörverden hat nach Jahren wieder eine attraktive Schulbücherei. Die Lokale AG Dörverden „Pro Jugend“ (LoK AG) des Landkreises Verden hatte auf Initiative des Schulvereins eine namhafte Summe zur Verfügung gestellt und damit das Wiedererwecken der Einrichtung ermöglicht.

„Die Schüler freuen sich, dass sie hier in den großen Pausen Bücher ausleihen können. Manche wollen auch nur in den Büchern schmökern, andere spielen Brettspiele und wieder andere treffen sich hier mit Freunden“, erzählt Schulsozialarbeiterin Beate Strohmeyer. Beherzt organisiert sie das Projekt, das vor allem den Leseeifer der Schüler fördern soll, in Absprache mit Lehrerin Nathalie Schmidtmeyer.

Doch bevor sich die ersten Schüler auf dem gemütlichen Lesesofa lümmeln konnten, war eine umfangreiche Inventur angesagt. „Rund ein Sechstel des vorhandenen Bestands aus den 60er- und 70er-Jahren wurde ausgesondert und sämtliche Bücher neu sortiert“, erzählt Strohmeyer.

Die Schulbücherei sei aber längst noch längst nicht fertig. „Wir haben noch so einiges vor, aber der Anfang ist immerhin gemacht“, freut sie sich, dass die Schüler das Angebot gut annehmen und dass sich bereits eine Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden hat, die kräftig mit anpackt und die Ausleihe nahezu selbstständig organisiert. Ganz oben auf der Wunschliste stehen natürlich weitere und vor allem aktuelle Bücher. Der Ausleihbestand umfasst zwar bereits einige gut gefüllte Regale mit Lesestoff, der teils jedoch bereits veraltet ist.

„Es ist noch ausreichend Platz für weitere neue Bücher vorhanden, wobei die Betonung nicht auf Neuzustand liegt“, so Strohmeyer, die sich über gespendeten Lesestoff freut. „Die Deutschlehrkräfte wünschen sich natürlich am liebsten Bücher, die bereits der neuen Rechtschreibung entsprechen.“ Die Kids indes nehmen das nicht so genau. Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, Enid Blytons „Fünf Freunde“ oder Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ sind zwar schon etwas betagt, werden von den Jugendlichen aber immer noch nachgefragt und rangieren als zeitgeschichtliche Perlen im Ausleihbestand. Die Schüler können ihre Nasen aber auch in aktuelle Jugendbücher, Comics oder Sachbücher stecken. Titel aus Wissenschaft, Natur und Technik warten darauf, von ihnen gelesen zu werden.

Viele Oberschüler scheinen bereits vom Lesefieber erfasst zu sein. Einer von ihnen ist Nico. „Ich lese viel und hier gibt’s viele interessante Bücher“, sagt der junge Mann, der auch das Kontingent an englischsprachiger Literatur schätzt.

Besucht werden kann die Bücherei während der großen Pausen. Die Ausleihe ist kostenlos, die Dauer beträgt zwei Wochen, wobei eine Verlängerung möglich ist.

Falls jemand gut erhaltene Bücher ungenutzt im Regal stehen hat, die für die Altersklasse von 10 bis 18 Jahren geeignet sind, würde sich Beate Strohmeyer über eine Bücherspende freuen. Kontakt per E-Mail an beate.strohmeyer@ schulzentrum-doerverden.de. nie