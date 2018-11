Jetzt fehlt nur noch die Sonne

2 460 Sonnenkollektoren stehen auf der rund einen Hektar großen Fläche neben dem Dörverdener Wasserkraftwerk. Früher war hier ein Umspannwerk, aber das wurde bereits in den 80er-Jahren zurückgebaut. - Fotos: Raczkowski

Dörverden - Es waren einige Ehrengäste dabei, als gestern das Unternehmen Statkraft am Wasserkraftstandort Dörverden seinen Solarpark mit einer Nennleistung von 750 Kilowatt offiziell in Betrieb nahm. Nur auf eine Besucherin musste der Energieerzeuger vergeblich warten: Die Sonne wollte zur Feierstunde einfach nicht durch die Wolken brechen.

Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Die Entwickler und Unterstützer des Projektes zeigten sich sichtlich zufrieden mit der neuen Anlage, die künftig rund 180 Haushalte mit Strom versorgen kann.

„Als Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie entwickeln wir weltweit Projekte im Bereich Wasser-, Wind- und Solarkraft“, erklärte Maik Thalmann, Leiter der Stromerzeugung von Statkraft in Deutschland. „Daher liegt es für uns nahe, unternehmenseigene Flächen ebenfalls weiterzuentwickeln und zur klimafreundlichen Stromerzeugung zu nutzen. Die Fläche neben dem Kraftwerk war aufgrund der direkten Nähe zum Stromnetz sehr gut für einen Solarpark geeignet. Die gute Unterstützung der Gemeinde Dörverden und des Landkreises Verden haben uns ebenfalls in unserer Entscheidung bestärkt.“ Lob richtete er insbesondere an Bürgermeister Alexander von Seggern, den Bauamtsleiter der Gemeinde Jürgen Precht sowie die Dörverdener Politik, die das Projekt allesamt wohlwollend unterstützt hätten. Dennoch habe er mit einer kürzeren Planungsphase gerechnet. Er habe acht Monate erwartet, daraus wurden dann aber 18 Monate. Es sei schade, dass man nicht schon früher fertig geworden sei. „Mir hat bei diesem Jahrhundertsommer natürlich etwas das Herz geblutet.“ „Ich hatte mir das etwas einfacher vorgestellt.“

Projektleiterin Julia Tang erklärte Interessierten die Fakten über den neuen Solarpark. „Er besteht aus 2 460 Sonnenkollektoren und steht auf einer rund einen Hektar großen Fläche. Die Anlage wird in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen im Jahr etwa 700 000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom erzeugen und damit circa 180 Haushalte versorgen können.“ Sie berichtete, dass sie bereits in Kontakt mit Schäfern aus der Region stehe. Die Tiere sollen künftig das Gras unter den Kollektoren abgrasen. „Wir haben aus diesem Grund die Kabel schon vorsorglich schützen lassen.“ Ziel sei, eine möglichst wartungsarme Anlage zu unterhalten. Insgesamt habe Statkraft „einen höheren sechsstelligen Betrag“ in den Solarpark investiert.

Am Standort Dörverden betreibt Statkraft ein Laufwasserkraftwerk mit einer Nennleistung von 4,5 Megawatt, dessen Jahreserzeugung dem jährlichen Strombedarf von rund 6 000 Haushalten entspricht. Im Frühjahr 2016 nahm das Unternehmen in Dörverden eine Multi-Megawatt-Batterie in Betrieb, die drei Megawatt Primärregelleistung liefern und damit sekundenschnell Schwankungen im Stromnetz ausgleichen kann.

Mit dem neuen Solarpark schaffe Statkraft nun „ein weiteres herausragendes Vorzeigeprojekt für den beispielgebenden Energiestandort in Dörverden“, sagte Alexander von Seggern, Bürgermeister der Gemeinde Dörverden, bei der Feierstunde. „Ich freue mich sehr, dass als natürliche Ressource neben dem Wasser künftig auch die Sonne für eine saubere und umweltschonende Stromerzeugung hier vor Ort genutzt wird.“ Abschließend blickte er in den trüben Novemberhimmel und sagte: „Es ist trotz des Wetters ein sonniger Tag für uns.“ - rei