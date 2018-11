Jäger und Fischer im Einsatz für Vögel und Fledermäuse

Viele neue Nistkästen in Stedorf / Auch die Reinigung ist bereits organisiert

+ Große und kleine Naturschützer waren rund um den Baggersee im Einsatz, um Nistkästen aufzuhängen. - Foto: Niemann

Dörverden - Es geht ihnen nicht nur ums Jagen und Angeln. Gemeinsam setzen sie sich auch immer wieder für den Schutz der Natur ein: Ihre gute Zusammenarbeit haben am Sonntag die Verdener Sportfischer und die Jägerschaft fortgesetzt und am Baggerteich in Dörverden-Stedorf etliche Nistkästen angebracht. Insgesamt werden im Rahmen des gemeinsamen Projekts binnen mehrerer Monate mehr als 200 Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt, für die die Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung (NBU), 75 Prozent der anfallenden Kosten übernimmt.