Es ist das Aus für ein Altenheim in Dörverden

Im Hauptgebäude werden schon seit zwei Jahren keine Bewohner mehr gepflegt. Das Haus musste 2020 wegen Schimmelbefalls geschlossen werden. © Christel Niemann

Nach Schimmelbefall und Insolvenzverfahren ist das Casa Verita nun Geschichte. Die Bewohner und Mitarbeiter wechseln in die K&S Seniorenresidenz in Dauelsen.

Dörverden – Ganz überraschend kommt es nicht, das endgültige Aus für das Lebens- und Gesundheitszentrum Casa Verita in Dörverden. Bereits im Sommer 2020 berichtete die Verdener Aller-Zeitung über Schimmelbefall im Hauptgebäude, einen Umzug ins kleinere Nebengebäude und damit einhergehend über eine Reduzierung der Kapazität auf nur noch 21 Betten. Einem Drittel des Personals musste damals betriebsbedingt gekündigt werden. Im Dezember 2020 stellten die ehemaligen Vertreter der Betreibergesellschaft einen Insolvenzantrag.

Trotz der schwierigen Bedingungen wurde der Pflegebetrieb im Rahmen des Insolvenzverfahrens fast zwei Jahre erfolgreich fortgeführt. Um Bewohnern und auch Mitarbeitern eine dauerhafte Perspektive zu bieten, wandte sich der Insolvenzverwalter Jens Wilhelm V auch an die K&S Gruppe. „Unsere Seniorenresidenz im Verdener Stadtteil Dauelsen war im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend und so haben wir innerhalb kurzer Zeit entschieden, dass wir den pflegebedürftigen Menschen dort ein neues Zuhause bieten und auch das Personal übernehmen wollen“, berichtet Dr. Ulrich Krantz, Vorsitzender des Vorstands der K&S Gruppe, die als Familienunternehmen bundesweit 35 Seniorenresidenzen betreibt, in einer aktuellen Pressemitteilung der K&S Gruppe.

In diesem Nebengebäude hat Casa Verita während des Insolvenzvefahrens den Betrieb weitergeführt. © Christel Niemann

„Die Schließung ist ein herber Schlag für die Gemeinde. Neben den stark nachgefragten Pflegeplätzen gehen damit leider auch wichtige Arbeitsplätze vor Ort verloren“, zeigt sich Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern bestürzt. „Gleichwohl ist es gut, dass mit der K&S Gruppe ein regionaler Betriebsübergang auch für das Personal an einen Standort in der benachbarten Kreisstadt vereinbart werden konnte. Obwohl ein Ortswechsel immer auch eine Herausforderung ist, so wünsche ich besonders den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass sie sich rasch in der neuen Pflegeeinrichtung einleben werden“, so von Seggern weiter.

Ende Oktober geht es laut Pressemitteilung für knapp 20 Bewohner und etwa 15 Mitarbeiter von der Diensthoper Straße in Dörverden rund 13 Kilometer nach Norden in die K&S Seniorenresidenz Verden.

Neue Umgebung, vertraute Gesichter

Das im Sommer 2020 eröffnete Haus war bis dato noch nicht voll belegt und ist somit in der Lage, die Bewohner kurzfristig aufnehmen. „Da mit den Senioren auch mehr als ein Dutzend Pflegekräfte zur Verfügung stehen, können wir die Aufnahme einer solch großen Anzahl pflegebedürftiger Menschen so schnell realisieren“, erzählt Julia Roska, Residenzleiterin der K&S Seniorenresidenz.

Hier geht es hin: Die K&S Seniorenresidenz in Dauelsen übernimmt Bewohner und Personal. © Katrin Preuß

„Für die Bewohner der Pflegeeinrichtung in Dörverden ist diese Lösung unter den gegebenen Umständen optimal – sie können trotz einer neuen Umgebung weiterhin auf die ihnen vertrauten Gesichter der Pflegekräfte zählen. Das wird die Eingewöhnung sicher erleichtern“, fügt sie hinzu. Die Casa Verita wurde sehr familiär geführt – eine große Umstellung zur K&S Seniorenresidenz werde es in diesem Falle also nicht geben, heißt es in der Pressemitteilung.

Elke Salle, bisher Einrichtungsleiterin in Dörverden, blickt dem Wechsel mit Freude entgegen: „Ich bin sehr zuversichtlich, was den neuen Arbeitgeber angeht. Die Seniorenresidenz in Dauelsen ist hervorragend eingerichtet, hat viele Annehmlichkeiten für Bewohner und Personal. So ist gute Pflege möglich.“