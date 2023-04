In Westen finden sich Schnäppchenjäger im Trödelhimmel

Von: Christel Niemann

Teilen

Einer der größten Flohmärkte im Kreis soll am 1. Mai wieder in Westen stattfinden. © Christel Niemann

Es herrscht Vorfreude auf den Maiflohmarkt des TSV Jahn Westen, kreisweit einer der größten seiner Art. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause sind bereits dutzende Helfer im Einsatz.

Westen – Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und Trödelfans: Der Maiflohmarkt des TSV Jahn Westen, kreisweit einer der größten seiner Art, findet in diesem Jahr wieder statt. Termin ist traditionell am Maifeiertag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr (Händler dürfen ab 6.30 Uhr aufs Gelände).

Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Pandemie, freuen sich die Organisatoren vom TSV Jahn Westen, Standbetreiber und Schnäppchenjäger vermutlich gleichermaßen darüber, dass der beliebte Flohmarkt am Maifeiertag endlich in eine neue Runde geht.

Wer sich noch einen Verkaufsplatz sichern will, sollte sich allerdings sputen. „Es sind nur noch wenige Plätze frei, danach wird eine Warteliste geführt“, so Klaus Tecklenburg vom Organisationsteam.

Bummeln, stöbern, handeln, kaufen: In diesem Jahr bereits zum zehnten Mal wird das weitläufige Sportplatzgelände des TSV Jahn Westen zu einer riesigen Flohmarktmeile, auf der sich Schnäppchenjäger wie im Trödelhimmel fühlen dürfen.

Nur Hobbyhändler, keine Profis

„160 Plätze können wir vergeben, rund 150 sind aber bereits weg“, sagt Tecklenburg. Denn dass der beliebte Flohmarkt zurück ist, hat schon vor Wochen die ersten Anbieter angelockt. „Das Interesse ist groß, die Informationskette funktioniert. Einer gibt dem anderen Bescheid und im Nu sind die Plätze vergeben“, sagt Tecklenburg. Auch würden gerne selbst weitere Anfahrtswege in Kauf genommen, wie Tecklenburg seinen Unterlagen entnehmen kann. Auf dem Maiflohmarkt in Westen sind traditionell nur Hobbyhändler zugelassen. „Wir sehen das recht eng. Wer erkennbar profimäßig mit Trödel handelt, ist auf unserem Flohmarkt unerwünscht, und zwar mit Rücksicht auf die Hobbyhändler.“

Wie in Vor-Coronazeiten: Es wird wieder Attraktionen geben

Mit den Vorbereitungen für den Flohmarkt sind Tecklenburg & Co bereits seit Januar betraut. Inzwischen steht das Konzept und das rund zehnköpfige Orga-Team ist mit den Feinarbeiten beschäftigt. Überhaupt: Viele von Tecklenburgs Mitstreitern, ein gutes Dutzend an der Zahl, beweisen bei der alljährlichen Organisation Ausdauer – und das, man kann es nicht oft genug betonen, ehrenamtlich. An Planungsroutine, das merkt man beim Pressegespräch, fehlt es dem Team auch nach der Coronapause nicht, schließlich wird beim Maiflohmarkt in Westen mehr als „nur“ gefeilscht und gehandelt. Denn wie vor der Pandemie gewohnt, wartet auch die 10. Ausgabe mit weiteren Attraktionen auf: mit Infoständen und Aktivitäten der Vereine Hafensänger & Puffmusiker und KiGruschu, dem Förderverein der Grundschule Westen und der Kindergärten Westen und Wahnebergen oder dem sportlichen Schnupperangebot im Bogenschießen, das die Westener Bogenschützen den Besuchern machen. Auch an Kinder wurde gedacht: Für die Jüngsten haben die Veranstalter eine Hüpfburg mit Rutsche bestellt, während für die Älteren ein American Bullriding geordert wurde. Natürlich ist auch für vielfältige Bewirtung wieder gesorgt, die überwiegend vom Sportverein übernommen wird. „Am Veranstaltungstag sind Mitglieder aus sämtlichen Sparten des Vereins involviert und Dutzende Helfer auf den Beinen“, so Tecklenburg. Anbieter können sich unter der Handynummer 01523/1344885 anmelden, weitere Infos gibt es außerdem auf der Homepage des Vereins im Internet unter www.jahn-westen.de.