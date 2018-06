Dörverden - 64 Schüler der Aller-Weser-Oberschule Dörverden nahmen Abschied. Als gestern Schulleiter Joachim Kruse und die Klassenlehrer den Abgängern zum letzten Mal ihre Zeugnisse mit dem Schullogo überreichten, war allerdings von Trauer nichts zu spüren: Die Stimmung war ausgelassen und ausgesprochen gut.

Doch ohne ergreifende Worte geht es an einem solchen Tag natürlich nicht. So reflektierten sowohl der Schulleiter in seiner Festrede als auch Bürgermeister Alexander von Seggern in seinen Grußworten die Schulzeit der Abgänger. Sie stellten dabei nicht nur einmal fest, dass ein Jahrgang mit besten Zukunfts- und Berufschancen die Oberschule verlässt.

Zwei gehen mit einem Förderschulabschluss, 13 mit einem Hauptschulabschluss, 17 mit einem erweiterten Hauptschulabschluss, 19 mit einem Realschulabschluss und acht mit dem erweiterten Realschulabschluss in der Tasche. Bis auf fünf Schüler haben demnach alle einen Schulabschluss erreicht.

35 Schüler wollen laut Kruse sogar noch einmal richtig Gas geben und sich an den BBS Verden weiter schulisch qualifizieren. Zehn haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und elf Jugendliche werden zur Verbesserung ihres Notendurchschnitts freiwillig noch eine Runde an der Oberschule drehen. Ihnen allen, aber auch denjenigen, die noch keine konkreten Zukunftspläne haben, wünschten die Redner für das Kommende viel Glück. „Ihr werdet gebraucht da draußen“, sagte Kruse und stellte anhand aktueller Zahlen die bundesweit gute Lage bei den Ausbildungsplätzen dar.

Doch nicht jeder Beruf sei gleichermaßen beliebt. „Schaut also genau hin. Es gibt Berufe, sei es im kaufmännischen Bereich oder in der Mechatronik, wo gute Zeugnisnoten nach wie vor sehr wichtig sind.“ Kruse sagte weiter, dass es aber nicht nur auf Noten ankäme. Auch soziale Kompetenz sei wichtig, da jeder Beruf immer mit menschlichem Miteinander einhergehe.

„Berufsfindung ist heute ein schwieriges Thema“, sagte er und verriet, dass die Aller-Weser-Oberschule zu Beginn des neuen Schuljahres mit Kooperationspartnern eine Intensivierung der Maßnahmen zur Berufsvorbereitung startet. „Wohin Euer beruflicher Weg führt, weiß keiner. Die Welt verändert sich rasant schnell. Vielleicht werdet ihr die Ersten sein, die in einer Personendrohne durch die Welt kacheln.“

Danach blickten die Sprecher der Abgangsklassen mit launigen Worten auf die Schulzeit zurück. An die Lehrkräfte wurden Blumen und Präsente überreicht. Für schulische Leistungen beziehungsweise soziales Engagement ausgezeichnet wurden Ferenc Bence Gulyás, Philipp Beermann, Dennis Gajan, Yaniz Ziegorski, Lilli Krompholz, Patricia Rademacher, Robin Ziegorski, René Bartholdt, Philipp Beermann, Kim Engbers, Asli Agackiran, Sontje Bohlmann und Florian Höfken. - nie