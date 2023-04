SV Vorwärts Hülsen realisiert E-Bus-Projekt

Von: Reike Raczkowski

Die schicken schwarzen Busse präsentierte der Vorstand des SV Hülsen jetzt geladenen Gästen vor dem neuen Funktionsgebäude. © Raczkowski

Der SV Vorwärts Hülsen hat jetzt zwei E-Mannschaftsbusse der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Clou: Nicht nur Vereinsmitglieder dürfen die Fahrzeuge nutzen.

Hülsen – Wenn sich die Mitglieder des SV Vorwärts Hülsen etwas vornehmen, dann ziehen sie das anscheinend auch durch. Ihren „Masterplan“ hin zu einem „grünen“ Sportverein, den sie sich vor einigen Jahren selbst auferlegt haben, haben sie jedenfalls Punkt für Punkt abgearbeitet und konnten jetzt, mit der offiziellen Vorstellung zweier Elektro-Mannschaftsbusse, dem Ganzen die Krone aufsetzen. Es gelte, „Danke“ zu sagen, so der Vorsitzende des Vereins, Uwe Kaiser, bei einem Empfang, zu dem die Förderer des ehrgeizigen Projektes eingeladen waren.

Dabei staunten diejenigen, die das 2020 fertiggestellte neue Funktionsgebäude am Sportplatz in Hülsen bisher noch nicht gesehen hatten über den modernen, lichtdurchfluteten Bau. Das Funktionsgebäude sei der erste Punkt im zukunftsorientierten und von der Gemeinde begleiteten „Masterplan“ des Sportvereins gewesen, berichtete Uwe Kaiser den Gästen.

Bewässerung, Photovoltaik und ein neues Funktionsgebäude

Eine neue Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Funktionsgebäudes folgten als Punkte zwei und drei auf der Agenda. Und der selbst erzeugte Strom fließt nun direkt in die schicken schwarzen Mannschaftsbusse, zwei Citroën E-Spacetourer, mit je neun Sitzen. „Damit kann jetzt eine ganze Fußballmannschaft plus Auswechselspieler und Team zu den Spielen gefahren werden – klimaneutral“, freute sich Kaiser über die erfolgreiche Realisierung des Projektes.

Und der Weg dahin sei durchaus steinig gewesen, erzählte der Vereinsvorsitzende und zwinkerte dabei Dörverdens Bürgermeister zu. Alexander von Seggern bestätigte daraufhin, dass man in den vergangenen Jahren diverse „schwierige Gespräche“ bezüglich der Umsetzung der Pläne habe führen müssen. Während der Verwaltungschef dem SV Vorwärts „einen langen Atem“ attestierte, bedankte sich der Vorsitzende bei von Seggern für dessen Rolle als „Navigator“ durch den Förderdschungel. Der Dank von Uwe Kaiser richtete sich außerdem an den Kreissportbund, an die „strategischen Partner“ aus der Wirtschaft, an den Gemeinderat, den Landkreis und viele weitere Unterstützer.

Bus-Sharing läuft über Allerauto

Das E-Bus-Projekt, die Anschaffungskosten lagen bei 105 000 Euro, wurde mit erheblichen Leader-Fördermitteln, einer Kofinanzierung der Gemeinde Dörverden sowie aus Eigenmitteln realisiert. Bei den Betriebskosten will sich das Unternehmen Statkraft einbringen. Der Erzeuger erneuerbarer Energie und Betreiber des Wasserkraftwerkes in Dörverden sei schnell vom Hülsener Projekt mit dem Titel „Hier fließt Energie“ angetan gewesen. „Energie, das bedeutet in Hülsen nicht nur physischer Strom. Das Wort Energie steht auch für den Tatendrang der Menschen in diesem Verein“, lobte Statkraft-Standortverantwortlicher Axel Schröder.

Ein Clou des E-Bus-Projektes ist sicherlich, dass künftig nicht nur die Fußballer oder Cheerdancer des SVV mit den neuen Fahrzeugen unterwegs sein werden, sondern die E-Spacetourer ausdrücklich auch von anderen Vereinen und Einzelpersonen genutzt werden dürfen. Denn die beiden Busse sind Teil des örtlichen E-Carsharing-Angebotes „Allerauto“. Wer sich dort anmeldet, kann auch die E-Busse nutzen. „Damit wird das Mobilitätsangebot in der Gemeinde noch einmal gestärkt“, freute sich Bürgermeister von Seggern.