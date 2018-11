Hülsener Schauspieler sind topfit für das Theaterstück

Karten für Aufführungen ab sofort zu haben

+ © Oehlerking Fotografie Die Theatergruppe in Aktion: (hinten von links) Leif Albers, Monique Alpert, Rebecca Mantel, Jens Bormann, Imke Dei, André Mantel, (vorne von links) Kira Dömland, Peter Mannsfeldt und Bettina Lodemann (Souffleuse). © Oehlerking Fotografie

Hoya/Hülsen - Die letzten Schrauben werden an der Bühne der Theatergruppe des Ernteclubs Hülsen in diesen Tagen angezogen, der Text wird fleißig gepaukt und das Lampenfieber klopft auch schon an. In dieser Saison bereiten sich Leif Albers, Monique Alpert, Rebecca Mantel, Jens Bormann, Imke Dei, André Mantel, Kira Dömland und Peter Mannsfeldt auf die Aufführungen vor. Der Dreiakter „Fit muss man sein!“ von Peter Schneider feiert am Sonntag, 6. Januar, um 10 Uhr (mit Frühstück), Premiere im Lindenhof in Hoya.