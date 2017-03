Hülsener Ehepaar besucht Wiener Opernball

Hülsen - „Einmal im Leben auf dem Opernball in Wien tanzen...“ Das war der Wunsch, den Helga Schaber aus Hülsen schon mehr als drei Jahrzehnte in sich trug. Zum 70. Geburtstag überreichten ihr dann Freunde, Kinder, Enkel und Ehemann Engelhard ein Geschenk.

Es war in Form eines Rätsels gehalten, dessen Lösung eindeutig auf dieses Fest der Feste hinwies. „Es dauerte ein bisschen, bis ich das, was dort auf der Einladung stand, auch verinnerlicht hatte“, sagt Helga. Und dann schlug die große Freude in Aufregung um. „Was ziehe ich an? Werde ich den Dresscode erfüllen? Wie soll ich das mit dem Styling regeln?“ Fragen über Fragen. Und dann war er auch schon da, der Tag der Tage.

Früh morgens ging es nach Berlin und von dort aus mit dem Flugzeug nach Wien, in ein schickes Hotel mit Panoramablick über die Stadt. „Es gab noch ein paar Vorbereitungen zu erledigen, Eintrittskarten in Empfang zu nehmen und so weiter“, erzählen die beiden. „Nicht zu vergessen, im Café Sacher vorbeizuschauen oder den Ausblick vom Prater-Riesenrad aus zu genießen.“

Kalter Wind verdirbt die Freude nicht

+ Eine Visagistin sorgt bei Helga Schaber für den letzten „Feinschliff“ vor dem Fest. Am Nachmittag vor der glamourösen Veranstaltung wurde erfreulicherweise noch eine Visagistin gefunden, die auf den Look des großen Abends das I-Tüpfelchen setzen konnte. Die Abendrobe zurechtgezupft, eine „Motordroschke“ gerufen, die das Ehepaar Schaber zum Ort des Geschehens brachte – und dann ging‘s los.

„Vor der festlich erleuchteten Staatsoper warteten schon hunderte Gäste in feierlicher Abendrobe, leider auch in unangenehm kaltem Wind. Es wäre ratsamer gewesen, einen Mantel umzulegen, um die 60 Minuten Wartezeit etwas angenehmer zu überbrücken“, erinnert sich Helga. Gegenüber verfolgten schon hunderte Zaungäste das Spektakel und überall waren Fernsehkameras zur Übertragung postiert.

„Im Minutentakt fuhren Gäste in edlen Karossen vor“, berichtet Helgas Gatte Engelhard. Die Aufregung bei den Hülsenern stieg, denn immerhin war reichlich Prominenz zu erwarten: Schauspielerin Goldie Hawn war dieses Jahr Ehrengast von Richard „Mörtel“ Lugner. Und der Opernstar Anna Netrebko sollte als Überraschungsgast anwesend sein.

Für die mehr als 5000 Gäste wurde die Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ungeduldig und leicht fröstelnd sehnten sich die Schabers danach, dass die Schar der Security-Leute endlich den Weg frei gab. „VIPs wurden einzeln begrüßt und interviewt. Heerscharen von Fotografen versuchten, das beste Bild für ihre jeweilige Gazette zu schießen“, erinnern sich die beiden.

„Ein Feuerwerk der Eindrücke“

Dann, die beiden hätten es fast überhört, die lang ersehnte Aufforderung: „Treten Sie bitte ein“. Das ließen sich Helga und Engelhard nicht zweimal sagen. „Welch ein Gefühl, über diesen langen, roten Teppich auf das große Portal zuzuschreiten.“ Durch das strahlendhelle Foyer, mit lebensgroßen Pfauen-Figuren und üppigen Blumen-Arrangements geschmückt, ging es über die breite Eingangstreppe hinauf zu den Logen, auf Tuchfühlung zu Prominenz wie Anna Netrebko. „Es war ein Feuerwerk der Eindrücke. Unfassbarer Glanz. Die Welt der Reichen und Schönen war hier erschienen, um zu plauschen, sich zu vergnügen und sicherlich auch das eine oder andere Geschäft zu besprechen“, ist Helga immer noch ganz hingerissen von diesem besonderen Erlebnis.

Nach der Eröffnung, dem traditionellen Tanz des Jungdamen- und Herrenkomitees, umringt von neugierigen Gästen aus aller Welt, einem Auftritt der Tänzer des Staatsballetts sowie des Tenors Jonas Kaufmann, hieß es dann endlich: „Alles Walzer!“

Klar, dass sich auch die Hülsener auf die Tanzfläche wagten. „Das ist gar nicht so einfach, wenn sich hunderte Gäste, dicht an dicht gedrängt, auf dem Parkett bewegen“, erinnert sich Helga lachend. Aber die Schabers genossen jede Minute, bis in die Morgenstunden. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sind sich die beiden, die mittlerweile von ihrem Wien-Trip zurückgekehrt sind, einig.