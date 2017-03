Von Hülsen in die ganze Welt

Hülsen. „Alles, was die Hausfrau von heute so braucht, haben wir im Repertoire“, beschreibt Daniel Behrend die Produktpalette der Handelsagentur Behrend. Und korrigiert sich sogleich: „Mein persönlicher Eindruck aus Bestellungen und Beratungssprächen ist, dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern bei meinen Kunden sehr ausgeglichen ist.“

Schon seit sechs Jahren sei die Hülsener Firma online und auf den Handel mit langlebigen Haushaltswaren spezialisiert. Dabei werde insbesondere das gesamte Bundesgebiet und das benachbarte Ausland mit Bügelbrettern, Bügelstationen und Putzmitteln aus dem Dorf an der Aller versorgt. „Mittlerweile kenne ich schon die Postleitzahlen von fast allen größeren Städten in Deutschland auswendig“, so Behrend, der seit vier Jahren den Laden seines Vaters schmeißt.

Täglich würden mehrere Dutzend Pakete von den drei unterschiedlichen Logistikdienstleistern im Gewerbegebiet in Hülsen abgeholt und an die Kunden verteilt. „Die Lieferungen ins weitere Ausland scheitern oft an den höheren Versandkosten und daran, dass zu viele Logistikpartner dazwischengeschaltet werden“, beschreibt Behrend die Probleme für weitere Expansionspläne. So sei bei einem hochwertigen Bügelsystem für mehrere Hundert Euro ein erheblicher Transportschaden entstanden, der von keinem der Spediteure bei dieser Lieferung nach Belgien getragen wurde. Gleichzeitig sind „die Kundenzufriedenheit und eine positive Bewertung für uns das A und O im Onlinehandel.“ Daher habe man ausschließlich bekannte Markenware namhafter Hersteller im Angebot und käme so auf eine traumhaft geringe Rückläuferquote von vielleicht fünf bis sechs Sendungen pro Monat.

Die Bewertung der Kunden sei sogar etwas wichtiger als der Preis, weil in den Portalen der „Big Player“ wie Ebay und Amazon die Interessenten meistens nach den beliebtesten Anbietern und Produkten suchen würden. Über diese Plattformen laufe schließlich der meiste Umsatz, auch wenn eine Barabholung am Hülsener Standort genauso möglich sei.

„Die Beratung und Korrespondenz mit den Kunden frisst am meisten Zeit“, betont Behrend und verweist auf viele Stammkunden, die die Erfahrung des Händlers schätzen. So könne seine Freundin sich glücklich schätzen, da die Haushaltsprodukte im eigenen Heim ausgiebig von ihm selber getestet werden, bevor sie in das Sortiment des Onlinehändlers platziert werden. „Man muss ja wissen, was man anbietet“, scherzt der Online-Händler.

Im Moment sei in Zeiten des Frühjahrsputzes Hochkonjunktur. Besonders die Wischsysteme seien zurzeit ein absoluter Renner, eben eine echte Saisonware. Kein Wunder, dass sein Lager gerade wie ein Wald voller Wischmopps aussieht. Besonders nach dem Wochenende ist viel los in der unscheinbaren Halle im Hülsener Gewerbegebiet und der Chef höchstpersönlich greift zu Pappkarton und Paketkleber, um alle Bestellungen rechtzeitig auf den Weg zum Kunden zu bringen. Unterstützt wird er dabei von zwei Mitarbeitern, die sich in erster Linie um Versand und Verpackung kümmern.

Weitere Expansionspläne werden aber sehr behutsam verfolgt, „um gesund zu wachsen“. Denn eines ist sich Daniel Behrend gewiss: „Putzeimer und Bügeleisen werden immer nachgefragt.“