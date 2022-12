Bäume in Hülsen müssen für neuen Deich gefällt werden

Von: Reike Raczkowski

Ein beliebtes © Dort, wo jetzt links noch Bäume und Sträucher stehen, soll nächstes Jahr der Deich gebaut werden.

Wer kennt sie nicht, diese besondere Kurve in der Ortschaft Hülsen? Über einige Hundert Meter haben Autofahrer und sonstige Verkehrsteilnehmer hier einen traumhaften Blick durch Bäume und Sträucher auf die Aller, die hier einen großen Bogen schlägt. An dieser Stelle soll jetzt ein Deich gebaut werden, circa 80 Zentimeter über Straßenniveau. Der Blick aus dem Auto auf die Aller sollte also weiterhin möglich sein. Wahrscheinlich wird man den Fluss sogar besser sehen können als jetzt. Denn für die Maßnahme müssen leider alle Bäume gefällt werden.

Hülsen – Im kommenden Jahr wird voraussichtlich ab Mai der Deichneubau auf einer Länge von rund 300 Metern an der Kreisstraße 14 in der Ortslage beginnen, berichtet Peter Gottschalk, Verbandsvorsteher des Deichverbandes Hülsen. Durch diesen Neubau werde die Hochwassersicherheit an der Aller endlich auch in diesem Bereich hergestellt. „Es ist sozusagen ein Lückenschluss“, sagt Dieter Precht, stellvertretender Verbandsvorsteher.

Die Plangenehmigung für dieses Projekt wurde Ende Juli seitens der Genehmigungsbehörde in Lüneburg erteilt. Damit die Arbeiten im kommenden Frühjahr beginnen können, müsse aber zunächst das Baufeld freigemacht werden. „Hierzu müssen fast alle Bäume in diesem Bereich an der Kreisstraße gefällt werden“, so Gottschalk. Egal ob Eiche oder Buche, ob Weide oder Weißdorn – im Bereich des Deiches dürfen weder Bäume noch Gehölze stehen, alles muss weg. Dass das manchen Bürger traurig stimmen wird, können die Verbandsvorsteher durchaus verstehen. „Aber wir haben hier nun einmal leider keine andere Möglichkeit“, so Precht.

Maßnahme wird mit Umweltbaubegleitung durchgeführt

Diese notwendigen Arbeiten seien natürlich mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden abgestimmt. Sie sollen voraussichtlich Mitte Januar beginnen. „Die gesamte Baumaßnahme wird mit einer Umweltbaubegleitung durchgeführt, sodass der Eingriff in den Naturhaushalt jederzeit auf ein Mindestmaß beschränkt wird“, so Gottschalk.

Im Vorfeld der Gehölzarbeiten seien die Bäume bereits auf Fledermausquartiere untersucht worden. Es seien keine entdeckt worden, trotzdem würden in Kürze ein Winter- und ein Sommerquartier als Ersatzmaßnahme an geeigneten Bäumen angebracht.

Die Planung und Bauleitung der Maßnahme, die aus Landes- und Bundesmitteln für den Hochwasserschutz finanziert wird, wird vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Verden, durchgeführt. „Wir gehen von einer Bauzeit von circa drei Monaten aus“, so Susanne Ewert vom NLKWN.