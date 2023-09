Hinter den Erwartungen

Von: Christel Niemann

Teilen

Eine fast endlose Reihe von Tischen und alle gut besetzt: Die Nachfrage auf dem Kartoffelmarkt war da, aber das Angebot auf dem Kulturgut war „leider mau“. © Niemann

Der Kartoffelmarkt auf dem Ehmken Hoff hatte viele Besucher. Doch viele von ihnen wurden enttäuscht. Aussteller bleiben weg, das Angebot, gerade was Kartoffeln angeht, war klein.

Dörverden – Einige Besucher waren enttäuscht über den Kartoffelmarkt auf dem Kulturgut Ehmken Hoff . Das kulinarische Angebot „rund um die Kartoffel“ fiel am Sonntag doch einigermaßen überschaubarer aus als in den Jahren zuvor. Auch die im Vorfeld angekündigten Aussteller waren nicht alle gekommen.

„Das Angebot an Kartoffelgerichten ist diesmal leider mau. Ich habe mich bereits auf Kartoffelpuffer und auf die kleinen, in der großen Gusspfanne gebratenen Kartöffelchen gefreut“, bedauerte ein Besucher, der alternativ am Fischstand ein Matjesbrötchen orderte.

Doch trotz dieser Kritik, der sich in der Folge noch etliche Gäste anschlossen, war der Veranstaltung reichlich Publikum beschert. Mehrere Aktionsgruppen aus dem Verein sowie Beteiligte von außerhalb sorgten für einen Mix aus professionellen Marktbeschickern und (Hobby-)Künstlern auf der Veranstaltung. Der örtliche Posaunenchor steuerte flotte Rhythmen dazu bei.

Besonderes Interesse weckte Heidemarie Seydel. Am Stand der Drakenburgerin waren Wundertüten im Angebot. Sie verkaufte sie für drei Euro das Stück für einen guten Zweck. „Ich habe Wundertüten für Erwachsene und für Kids“, sagte sie. Der komplette Erlös sei für die Ukrainehilfe bestimmt. 1 000 dieser Tüten habe sie bestimmt schon gepackt, erzählte sie. „Für die Erwachsenen gebe ich kleine Bilder, Bücher oder Dekoartikel hinein, für die Kinder gibt’s was zum Spielen.“ Seydel berichtete weiter von ihrem Kontakt mit einem aus der Ukraine stammenden Ehepaar, das schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt. „Von dem Geld, das ich durch den Verkauf der Wundertüten einnehme, kaufen die beiden Lebensmittel und Medikamente ein. Außerdem sorgen sie für den Transport der Hilfsgüter an die Stellen, wo sie am dringlichsten benötigt werden.“