Hesterberg-Kurzzeitpflege schließt zum Ende des Jahres

Leere Betten sind nicht das Problem. Es mangelt dem Haus am Hesterberg einfach an Personal.

Dörverden - Der Landkreis Verden wird das Angebot der sogenannten solitären Kurzzeitpflege in der kreiseigenen Einrichtung Haus am Hesterberg in Dörverden zum Jahresende schließen. Als Grund für den Ausstieg nennt Einrichtungsleiterin Elke Lindhof den Mangel an Pflegekräften, sodass die gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb der eigenständig geführten Abteilung, die über die Krankenkassen finanziert wird, nicht mehr zu erfüllen sind.

Lindhof betont, dass der Bereich Kurzzeitpflege sehr wichtig sei. „Wir haben das Angebot so lange es ging aufrecht erhalten“, sagt sie. Aber der Landkreis als Heimträger stehe in der Pflicht, die Aufgabe einzustellen, weil andernfalls ein Organisationsversagen vorliegen würde.

Als primäre Zielgruppe für die Kurzzeitpflege nennt Lindhof pflegebedürftige Personen nach Krankenhausaufenthalten und solche, deren pflegende Angehörige Entlastung benötigten. „Der maximale Aufenthalt in der solitären Kurzzeitpflege liegt bei sechs Wochen. Bei Vollbelegung aller zwölf Plätze hier im Haus werden dafür neun Mitarbeiter benötigt. Das ist das große Problem, da der personelle Bedarf rund um die Uhr an 356 Tagen abgedeckt werden muss.“

Auch sei die Belegung der Kurzzeitpflegeplätze von Woche zu Woche unterschiedlich und somit nicht planbar, wenngleich das Personal kontinuierlich vorzuhalten sei, was einen wirtschaftlichen Betrieb fast unmöglich mache. Deshalb, so ihre Vermutung, wären heute in der stationären Pflegelandschaft fast ausschließlich nur noch eingestreute Kurzzeitpflegeplätze zu finden. Auch das Haus am Hesterberg werde diese Option nutzen. „Diese Plätze werden mit Kurzzeitpflegefällen belegt, wenn vollstationäre Plätze vorübergehend frei geworden sind“, informiert Lindhof, und dass von den insgesamt 85 vollstationären Plätzen in Dörverden zukünftig fünf dauerhaft für derlei Nachfragen zur Verfügung stehen werden. Plätze, die sich allerdings in Doppelzimmern befinden, damit der ohnehin knappe Einzelzimmeranteil in der Dauerpflege nicht noch weiter geschmälert wird.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Viele Stammgäste schätzten die Einrichtung sehr. Sie wurden bereits schriftlich über das Aus informiert.“ Bis zum 31. Dezember werde der Betrieb in der Kurzzeitpflege aber uneingeschränkt aufrecht erhalten. Auch bereits über den Jahreswechsel hinaus Angemeldete würden noch versorgt.

Fakt ist, dass der Wegfall der zwölf Kurzzeitpflege-Plätze über den Landkreis hinaus ein Loch in die Versorgungsdecke reißen wird und Krankenhäuser und Angehörige nur noch mit größter Mühe Kurzzeitpflegeplätze finden werden. So kamen bis zum Stichtag 31. August 2018 von insgesamt 72 Kurzzeitpflegebedürftigen nur etwa 30 Prozent aus der Gemeinde Dörverden. 30 Prozent wurden aus der Samtgemeinde Hoya, 15 Prozent aus der Stadt Verden und der Rest aus dem gesamten Landkreis aufgenommen.

Wert legt Lindhof auf die Feststellung, dass die frei werdenden Räume nicht leer stehen werden. „Wir machen aus der Not eine Tugend und werden die Räume in den nächsten zwei Jahren für die Renovierung des Haupthauses nutzen, um die Arbeiten schonend für die Bewohner auszuführen.“ Auch werde der Landkreis in diesem Zeitraum seine Bemühungen weiter intensivieren, mehr Pflegepersonal zu finden. „Wir bilden selbst aus, bieten Praktika und Bundesfreiwilligendienst an und aktuell haben sogar Nachrücker noch die Chance, unverzüglich in eine Ausbildung zu starten“, wirbt Lindhof um Bewerbungen aus der Region. - nie