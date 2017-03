Haufenweise Ärger mit Hundekot

Wahnebergen - Der Hundekot auf Gehwegen und Grünflächen sorgt in der Ortschaft Wahnebergen immer wieder für Ärger. „Regelmäßig gehen Beschwerden ein, dass Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht beseitigen“, erzählt Ortsvorsteherin Karin Plump.

Dabei gehe es hauptsächlich um den Kot der Hunde, aber auch das Liegenlassen von gefüllten Kottüten sei ein Problem und stelle eine Ordnungswidrigkeit dar. „Wer einen Hund hat, der sollte und muss auch für die Beseitigung der Hinterlassenschaften sorgen“, findet Plump.

Zurzeit sei die Situation in Wahnebergen besonders schlimm. Und das hauptsächlich im verlängerten Bereich des Schulwegs, der in die Feldmark führt. „Es werden immer mehr Hunde gehalten und folglich gibt es auch immer mehr Hundekot. Die Hunde können ja nichts dafür, aber eklig ist es schon“, so Plump.

Zur Lösung des Problems habe sie sich bereits viele Gedanken gemacht und Hundehalter auch schon explizit angesprochen. „Aber es ist leider sehr selten, dass man einen inflagranti erwischt“, sagt Plump. Vor Jahren sei sie persönlich schon einmal so genervt vom Hundedreck auf ihrem Grundstück gewesen, dass sie ein Schild aufgestellt habe. „Meine Initiative wurde damals mit einem gefüllten Beutel gekontert“, erzählt sie.

Können Tütenspender Abhilfe schaffen?

Zurzeit denkt Plump über das Anbringen von Tütenspendern im Dorf nach, hat aber Zweifel, ob das den erwünschten Erfolg bringen wird. Das sei doch Dünger, habe ihr kürzlich ein Herrchen gesagt, nachdem sie ihn gebeten habe, den Haufen, den sein Hund auf einem Privatgrundstück hinterlassen hatte, mitzunehmen.

Plump weiß, dass die meisten Hundehalter der Ortschaft verantwortungsvoll sind. Ein Beispiel ist Heide-Lore Böhning, für die es selbstverständlich ist, dass sie die Hinterlassenschaften ihres Rauhaardackels Joschi entsorgt. Die Idee, im Ort Tütenspender aufzustellen, findet sie aber gut. „Ich habe immer Tüten dabei, aber vermutlich läuft kaum einer zurück nach Hause, wenn das Tütchen vergessen wurde und der Hund irgendwo hingemacht hat“, vermutet sie.

Plump unterstreicht, dass das ignorante Verhalten von Hundebesitzern kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

nie