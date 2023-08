Westener Hanf wird in Holland zu Dämmstoff

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Mehr als 2,20 Meter hoch sind derzeit die stattlichsten Pflanzen auf dem Feld. Das freut den erwachsenen Landwirt Michael Kappel, aber auch den Nachwuchs, den zehnjährigen Simon, der das Wachstum des Hanfes mit großem Interesse verfolgt. © Raczkowski

Der Westener Bio-Landwirt Michael Kappel baut Hanf an. Die Nutzpflanze wächst mittlerweile auf 20 Hektar.

Westen – Hier ein kleines Feld, dort hinten ein etwas größeres, und da, einmal um die Ecke, ist auch noch eins .... Sieben Flächen in und um die Ortschaft herum leuchten derzeit in sattem Grün und verbreiten einen ausgesprochen aromatischen Duft. 20 Hektar insgesamt – Westen in der Gemeinde Dörverden ist damit schon bald so etwas wie eine kleine Hanf-Hochburg im Landkreis Verden, denn nach wie vor sieht man diese Nutzpflanze hierzulande eher selten.

Bio-Landwirt Michael Kappel weiß warum: Der Anbau von Hanf war in Deutschland zeitweise verboten. Das liegt bekanntlich am Marihuana, der Droge, die aus den Pflanzen hergestellt wird. Aber wenn Kappel, der im dritten Jahr in Folge Hanf anbaut, mittlerweile auch verschiedene Sorten der Pflanzen auf seinen Feldern stehen hat, gilt weiterhin: „Unser Hanf hat nahezu keinen Wirkstoff, davon wird man nicht lustig.“ Das Zeug zu klauen und zu rauchen lohnt sich also nicht. Denn ohne Tetrahydrocannabinol, so heißt der berauschende Wirkstoff, kein Spaß.

Gründe, Hanf anzubauen, gibt es dennoch, erzählt Kappel, während er mit seinem zehnjährigen Sohn Simon durch eines seiner mittlerweile sieben Hanffelder läuft. Seit drei Jahren sei die Wesermühle in Thedinghausen ein treuer Abnehmer der Samen, die aus diesen feines Speiseöl herstellt. Grasig und nussig im Geschmack ist es, mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren – so entsteht ein erstklassiges Nahrungsmittel aus der Region in Bioqualität. das sich besonders gut auf Salaten macht.

Für das Öl werden lediglich die Samen, die sich oben an der Pflanzenspitze in den Blüten befinden, verwendet. Den Rest der stattlichen Pflanze hat Kappel nach der Ernte bisher als Stroh auf dem Feld liegengelassen.

Prachtvoller Hanf aus Westen: Ob Trockenheit oder Starkregen, die uralte Kulturpflanze lässt sich vom Wetter kaum einschüchtern. Vor und während der Ernte, hofft Bauer Michael Kappel allerdings, möge es bitte noch einmal ein paar Tage trocken werden. © Raczkowski

In diesem Jahr versucht er mal einen anderen Weg: Eine Firma aus den Niederlanden kommt in einigen Wochen inklusive eines eigenen Mähfahrzeuges nach Westen, um vor Ort nicht nur die Blüten abzutrennen, sondern auch, um die Pflanzen selbst zu ernten. „Es handelt sich bei diesen Feldern um eine andere Sorte der Pflanze, es ist sogenannter Faserhanf. Er wird nicht zur Speiseölgewinnung verwendet, sondern zur Herstellung von Bekleidung, Bau- und Dämmstoffen.“ Auch dies sei wieder nur ein Versuch, erzählt Kappel. Ob es sich am Ende finanziell lohne, müsse man erst einmal sehen.

Man müsse in diesen Zeiten flexibel bleiben als Landwirt, erzählt er. Derzeit befände sich die Bio-Lebensmittel-Produktion in einer ausgesprochen schwierigen Phase, berichtet der Westener. Er und viele seiner Berufskollegen blieben in diesem Jahr wohl im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Teil ihrer Produkte sitzen, hätten große Menge Sonnenblumen oder Dinkel in ihren Lagerhallen, die sie jetzt aufgrund fehlender Nachfrage nicht loswürden – und die dann durchaus mal in die hiesigen Biogasanlagen wandern würden. „Dabei handelt es sich um erstklassige Lebensmittel in Bioqualität, das muss man sich mal vorstellen“, so Kappel, der über diese Entwicklung sehr unglücklich ist.

Da ist ihm wenigstens der Hanf ein kleiner Trost. Viel Geld ließe sich mit dem duftenden Grünzeug zwar auch nicht verdienen, aber der Anbau sei kein großes Risiko. Nicht zuletzt, weil die Pflanze sehr genügsam und robust sei. Bei der Aussaat im Frühjahr sei es zum Beispiel knochentrocken gewesen, erzählt Kappel. Doch der Hanf keimte ohne Probleme. Und nun jagt seit Wochen ein Starkregen den nächsten. „Das macht dem Hanf überhaupt nichts aus“, sagt Kappel und sein Sohn zückt den Zollstock. Stolze 2,20 Meter hoch sind die Pflanzen mittlerweile. Vor der Ernte in wenigen Wochen solle es aber bitte noch einmal ein paar Tage trocken werden, gerne auch etwas wärmer, hoffen die Westener auf ein gutes Ergebnis.