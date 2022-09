Hand in Hand in Hülsen: Ortsvorsteherin Doris Köhler sieht noch Entwicklungspotenzial

Von: Christel Niemann

Lieblingsort Schafstallviertel mit seinem Trinkbrunnen. Die Örtlichkeit wird zunehmend von Wanderern und Radwanderern für eine Rast genutzt. © Niemann

Doris Köhler ist in Hülsen angekommen, lobt die Gemeinschaft und die Errungenschaften des Dorfes. Allerdings sieht die Ortsvorsteherin auch noch weiteres Entwicklungspotenzial. Ein Porträt.

Hülsen – Treffen an einem Lieblingsort: „Ist es nicht herrlich hier?“, fragt Doris Köhler und lässt dabei ihren Blick über das Hülsener Schafstallviertel schweifen. Im März 2021 hat die gebürtige Westfälin das Amt der Ortsvorsteherin von Karin Gottschalk übernommen und übt diese ehrenamtliche Tätigkeit auch in der aktuellen Legislaturperiode aus. Im Gespräch mit der 68-Jährigen, die beruflich viele Jahre als Programmiererin und zuletzt an der Oberschule in Thedinghausen Mathematik und Informatik unterrichtet hat, wird deutlich, dass ihr die Transparenz ihres Engagements wichtig ist und dass sie die Öffentlichkeit mehr informieren möchte. „Ich habe großes Interesse an der Meinung der Bürger und will sie natürlich auch hören.“

Insgesamt sieht sie Hülsen gut aufgestellt. „In den vergangenen Jahren ist im Ort einiges passiert. Der Sportplatz hat ein neues Gebäude bekommen, das Vereinsleben ist ebenso vielseitig wie rege und ich habe schon das Gefühl, dass die Hülsener zusammenhalten.“ Bedarf sieht sie allerdings in der Zukunft, weshalb sie es begrüßt, dass sie qua ihres Amtes aktives Mitglied im Projekt Dorfregion Aller-Wölpe ist, das in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen wurde. Hülsen habe schließlich noch weiteres Entwicklungspotenzial.

Das Dorf liegt ihr am Herzen

„Oft sind es Kleinigkeiten, an denen man arbeiten kann. Vielleicht bietet das oben genannte Projekt – sofern eine Bewilligung erfolgt – unserer Ortschaft zum Beispiel die Möglichkeit, noch mehr über die Hintergründe des Schafstallviertels zu erfahren.“ In der Vergangenheit habe Werner Osthoff hierzu bereits mit Akribie recherchiert, aber viele Fragen, die sogenannte „Gute Stube“ Hülsens betreffend, wären nach wie vor offen. „Möglich, dass die Projektteilhabe die Chance bietet, diese Recherche zu ergänzen. Und selbst wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, ist auch dieses Wissen etwas wert.“ Doris Köhler ist Ortsvorsteherin, weil ihr das Dorf am Herzen liegt. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, hat sie 30 Jahre in Bremen gelebt und ist Ende 2007 mit ihrem Mann nach Hülsen gezogen. „Irgendwann war es uns in der Stadt zu laut geworden“, erzählt sie und, dass sie längst in Hülsen angekommen und heimisch geworden sei. „Hier ist unser Zuhause, auch wenn ich die Annehmlichkeiten, die das Leben in der Stadt einem bietet – und sei es nur der Bäcker um die Ecke – durchaus zu schätzen weiß. Aber zurück in die Stadt möchte ich nicht mehr. In Hülsen sind mein Mann und ich daheim.“ Köhler spricht von der funktionierenden Dorfgemeinschaft, einem regen Zusammenleben und dass, wenn etwas anstehe, alle mitmachten. Als Beispiel verweist sie auf eine zurückliegende 72-Stunden-Aktion, an der sich weit über 100 der 1160 Dorfbewohner beteiligt haben. Oder an das Müllsammeln, zu dem spontan rund 50 Dörfler gekommen waren. Die größte Herausforderung für die Politik in dem ländlich geprägten Umfeld sehe sie aber darin, diesen ländlichen Raum zukunftsfähig und attraktiv zu machen und dafür in Zusammenarbeit mit Fachleuten Strategien zu entwickeln. Das, so Köhler sinngemäß, könne nur Hand in Hand zwischen Bürgern, Gemeinde, Kommune und Land erfolgen.

Der Reiz des Gestaltens

Neben ihrem Ehrenamt als Ortsvorsteherin engagiert sich Doris Köhler auch im Frauenchor und Kulturförderkreis, wo sie die Gestaltung der Homepage verantwortet und bei der Zusammenkunft aller Hülsener Vereine ist Köhlers Talent als Moderatorin gefragt. Für Doris Köhler bieten sich auf lokaler Ebene gute Möglichkeiten, das Leben ein Stück weit aktiv zu gestalten. Das, findet sie, sei reizvoll an ihrer Aufgabe als Ortsvorsteherin.