50 Jahre Wassersportclub Westen: Verein feiert fröhliches Jubiläum

Westen - Eine fröhliche Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Wassersportclubs (WSC) Westen feierten die Mitglieder mit zahlreichen Gästen aus dem Ort, Vertretern aller örtlicher Vereine und Institutionen und einer großen Anzahl von Ehrengästen.

Für gute musikalische Unterhaltung im Rahmen der Kaffeetafel sorgte der Shanty-Chor Hoya unter der Leitung von Monika Stollmann mit maritimen Liedern. Nebenbei fand auf der Aller ein von Joachim Witt organisiertes Dickschiffrennen statt, das zahlreiche Gäste vom Deich aus verfolgten. Sieger wurden die gemischte Mannschaft vom TSV Westen und der Feuerwehr (3:19 Minuten). Die „Profis“ vom WSC (3:51) belegten Platz zwei, aber auch die „Flotten Bienen“ waren gut drauf und belegten mit 4:32 Minuten Platz drei.

Nach der Kaffeetafel eröffnete die Vorsitzende Inge Neufang den offiziellen Teil. Sie erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Entwicklung des Vereins und würdigte das Engagement ihrer Vorgänger im Amt. Stellvertretend für alle überreichte sie dem Ehrenvorsitzenden Volker Messenbrink einen Blumenstrauß.

„Ich gratuliere dem Wassersportclub Westen, auch im Namen des Ortsvorstehers Heinrich Bodenstab, sehr herzlich zum 50-jährigen Bestehen. Eine gute und über die Jahre gewachsene Gemeinschaft, die seit einem halben Jahrhundert im selben Vereinsboot sitzt“, so Bürgermeister Alexander von Seggern. Er übergab eine Glückwunschurkunde und ein Geschenk an die Vorsitzende und richtete noch einen Appell an alle Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen und sich für Vorstandsämter und besondere Funktionen zur Verfügung zu stellen. „Haltet gemeinsam auch künftig das Ruder dieses Vereins gut in der Hand.“

+ Auch am Tisch der Ehrengäste wurde ausgiebig geklönt. © Kattwinkel

Auch die Ehrengäste der übergeordneten Verbände gratulierten herzlich und dankten den Mitgliedern und Verantwortlichen des Vereins für ihren Einsatz. „Ihr macht diesen Bereich des Ortes zur Schokoladenseite von Westen“, sagte Ehler Lohmann, Sprecher der örtlichen Vereine, an die Aktiven des Verenis gewandt.

Nach dem offiziellen Teil gab es am Abend Leckereien vom Grill und bei gemütlichem Klönschnack ließen alle die gelungene Jubiläumsfeier ausklingen. Dafür, dass das angekündigte Feuerwerk wegen Waldbrandgefahr abgesagt wurde, zeigten alle Verständnis.

Einen Tag später, am Sonntagvormittag, überraschte die erste Vorsitzende mit einem Blumenstrauß das einzige noch lebende Gründungsmitglied Albert Gödecke, der leider an der Feier nicht teilnehmen konnte. Der Senior freute sich über den Besuch und Inge Neufang bedankte sich im Namen des Vereins für sein damaliges Engagement bei der Gründung.

kt