Hafensänger bieten Rückzahlung an

Spender für Lilly können Geld zurückfordern / Benefiz-Fußballturnier auf 2021 verschoben

+ Das zehnte Benefiz-Fußballturnier soll nun am 19. Juni 2021 in Dörverden-Hülsen stattfinden. Archivfoto: Bruns

Hülsen - Von Wiebke Bruns. Im Jahr ihres zehnjährigen Bestehens hatten sich die „Hafensänger & Puffmusiker“ besonders auf ihr zehntes Benefiz-Fußballturnier in Dörverden-Hülsen gefreut. Aber infolge der Corona-Pandemie musste der Verein die Veranstaltung absagen. Mit dem Erlös sollte die schwerkranke Lilly aus Syke unterstützt werden, doch die Zehnjährige ist im März verstorben. Der Verein trauert mit der Familie, blickt aber zuversichtlich in die Zukunft und bietet Familien in finanzieller Not weiterhin seine Hilfe an.