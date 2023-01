Hässliche Hetzbeiträge im Netz über Flüchtlingsunterbringung in Dörverden

Von: Reike Raczkowski

Im „Haus 1“ des ehemaligen Dörverdener Altenheims Rose sollen Geflüchtete untergebracht werden. Auf Facebook haben einige User das sehr negativ kommentiert. Warum das aber erst mal kein Grund zur Sorge ist, erklärt Rudi Klemm vom Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) in einem Gespräch. © Niemann

„Alles auf unsere Kosten, könnte kotzen“, schreibt ein Facebook-Nutzer unter einem Artikel über die Unterbringung von geflüchteten Menschen in einem ehemaligen Dörverdener Altenheim. „Man kann nur hoffen, dass sich ein paar Leute aus Dörverden zusammenschließen und gegen diesen Irrsinn demonstrieren“, schreibt ein anderer unter dem gleichen Artikel. Was ist da los in Dörverden?

Dörverden – Seit Beginn des Ukraine-Krieges vor bald einem Jahr werden überall in Deutschland, auch im Kreis Verden, Flüchtlinge untergebracht. Viele sind privat untergekommen, andere in Sammelunterkünften wie Turnhallen. Meist mit großer Akzeptanz aus der Bevölkerung, in Kirchlinteln konnten sich ehrenamtliche Helfer zeitweise kaum retten vor Sach- und Kuscheltierspenden, die dann in riesigen Mengen in der Sporthalle gelagert werden mussten. Auch in Dörverden ist bereits eine Sporthalle für Flüchtlinge „reserviert“, einen Aufschrei seitens der Bürger, von den Sportvereinen oder Eltern etwa, hat es nicht gegeben.

Warum also diese ausgesprochen hässlichen Kommentare ausgerechnet bei einem Altenheimgebäude, das ansonsten ohnehin leerstehen würde? Denn eigentlich ist es doch zu begrüßen, dass der Landkreis das aufgrund der Insolvenz des letzten Betreibers leer stehende Gebäude anmietet, um es sinnvoll zu nutzen. Untergebracht werden sollen hier Menschen, „die aufgrund einer Behinderung oder einer Schwangerschaft einen besonderen Betreuungs- oder Rückzugsbedarf haben“, heißt es seitens des Landkreises. Mit anderen Worten: Geflüchtete, die es ganz besonders schwer haben.

„Ja, da werden wieder ordentlich Fahrräder wegkommen“, schreibt ein weiterer User auf Facebook, der wohl der Ansicht ist, dass diese Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf, die im „Haus 1“ des früheren Altenheims Rose einquartiert werden sollen, sich als erstes einmal Fahrräder klauen werden. Auch er beendet seinen Beitrag mit „Ich könnte kotzen“.

Eine Userin bemerkt, sie wundere es nicht, dass sich immer mehr Menschen zur AfD hingezogen fühlten und bekommt dafür dann auch viele „Likes“. Ein Anderer schreibt, dass das doch alles nicht so schlimm sei. „Immerhin besser, als Flüchtlinge und alte Leute womöglich unter einem Dach unterzubringen.“ Was genau daran so schlimm wäre, erklärt er nicht.

Solche Kommentare bilden nicht die gesellschaftliche Meinung ab.

Schön sei das alles zwar nicht, aber noch kein Grund, ernsthaft nervös zu werden. „Solche Kommentare bilden nicht die gesellschaftliche Meinung ab“, stellt Rudi Klemm vom Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) auf Nachfrage klar. „Wohl aber können sie diese beeinflussen.“

Wenn fremdenfeindliche Kommentare bei lokalen Themen im Internet auftauchten, dann kämen sie meistens von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen. „Klar, das muss man im Blick behalten und darf das nicht verharmlosen.“ Klemm rät, kritisch darauf zu gucken, wer denn da eigentlich versuche, Stimmung zu machen. In diesem Fall seien das jetzt einige bekannte Leute „aus dem Milieu gewesen, von ganz rechts bis AfD-Umfeld“, also „die üblichen Verdächtigen, die häufig hetzen.“ Es sei wichtig, die Akteure zu identifizieren, die versuchten, „eine Dorfgemeinschaft zu spalten“.

Diese seien nicht zu verwechseln mit den Dörverdener Bürgern, die aus verschiedenen Gründen von einer Flüchtlingsunterbringung betroffen sein könnten, die von der Situation verunsichert sind. Jene, die sich ernsthaft Sorgen machen würden, sollten sich an ihre Gemeindeverwaltung wenden, „an den Bürgermeister, den Landkreis oder die zuständigen Personen“. Dort bekämen sie die Antworten auf ihre Fragen. „Facebook löst die Probleme nicht.“

Es gibt auch positive Reaktionen

Man solle den Hetzern entschieden entgegentreten. „Und ihnen ruhig auch mal die positiven Erfahrungen aus anderen Orten, wie zum Beispiel Kirchlinteln, vor Augen führen. Dort hat es eine große Hilfsbereitschaft gegeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der anderen Seite der Aller anders sein soll.“ Und tatsächlich finden sich auch von Dörverdener Seite positive Beiträge zum Thema im Netz, wie zum Beispiel: „Gut, dass statt Leerstand da nun offensichtlich eine gute Anschluss-Lösung gefunden wurde, die Menschen hilft.“

Mehrere Kommentare im Internet thematisieren einen bestimmten Aspekt der Flüchtlingsunterbringung im „Haus 1“: „Hoffen wir mal, dass da kein Schimmelbefall ist“, heißt es. Denn das ehemalige Altenheim war vor einigen Jahren genau aus diesem Grund in die Schlagzeilen geraten. Allerdings ging es damals um das Hauptgebäude. Das vom Landkreis angemietete deutlich kleinere „Haus 1“ ist nicht vom Schimmel befallen.