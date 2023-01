Hämmer und Zollstöcke im Einsatz für die Stedorfer Theaterbühne

Von: Christel Niemann

In Sachen Bühnenbau derzeit unermüdlich im Einsatz: Herbert Koller (hinten rechts), der Fachmann für Tapezier- und Malerarbeiten und als „Allrounder“ Hein-Dieter Precht, Rolf Thölke, Manfred Brüggemann und Dieter Kerwat (vorne). © Christel Niemann

Stedorf – Bei der Stedorfer Theaterbühne laufen die Proben zu „(K)een goden Tuusch“ auf Hochtouren. Doch bevor sich am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr, erstmals der Vorhang für die plattdeutsche Komödie hebt, ist für die im Backstagebereich tätigen Akteure noch reichlich Arbeit angesagt.

Eine Theaterinszenierung ohne entsprechendes Bühnenbild ist kaum vorstellbar. Deshalb investiert das Bühnenbau-Team der Stedorfer Theaterbühne alljährlich viel Zeit und Mühe, der jeweiligen Inszenierung den passenden Rahmen zu verleihen.

Zurzeit geht es in der Spielstätte in Kochs Hof auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden äußerst geschäftig zu. Seit mehreren Tagen wird dort mehrere Stunden täglich gewerkelt, vermessen, gesägt, geschraubt, gehämmert und tapeziert. „Wir liegen gut im Zeitplan. Das Ergebnis wird sich sehen lassen“, zeigen sich die Bühnenbauer zuversichtlich, dass die Bühne beim Publikum bestens ankommen wird.

An der Bundesstraße weist seit einigen Tagen auch ein großes Plakat auf die Vorstellungen hin, die in der Vergangenheit jeweils weit über 1 000 Zuschauer besucht haben. © Christel Niemann

Kein Theaterspiel ohne entsprechendes Bühnenbild

Ein Theaterspiel der Stedorfer Theaterbühne ohne das entsprechende Bühnenbild, ist auch für Regisseurin Petra Wahlers ein Ding der Unmöglichkeit. Jahr für Jahr wird eine neue Kulisse gebaut und je nach Stück mussten bereits mehrfach Bauernstuben, ein Theater, eine Autobahnraststätte oder Teile eines Treppenhauses für die Kulisse angefertigt werden. Eine Herausforderung ist der Bühnenbau also in jedem Jahr, und die Bühnenbauer haben teils Erstaunliches zu leisten. Auch die Anforderung an Technik und Lichtführung sind hoch.

Wenn die Arbeiten am Bühnenbau abgeschlossen sind, starten die Feinarbeiten. Dann werden Ausstattungsgegenstände und Requisiten angerollt und für die Schauspieler können die finalen Proben starten.

Der Premiere am Freitag, 3. Februar werden zehn weitere Aufführungen folgen, bei den Vorstellungen am Vormittag und am Nachmittag auf Wunsch mit Frühstücksbüfett beziehungsweise Kaffeetafel.

Vorverkauf

Karten im Vorverkauf sind telefonisch bei K.H. Otersen unter 04234/94060 zu haben. Infos und Anfragen auch per E-Mail an www.stedorfer-theaterbuehne.de.