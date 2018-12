An guten Tagen sind drei Rummikub-Spiele Pflicht

Westen - Von Dirk Kattwinkel. Seit knapp drei Jahren übt die Westenerin Angelika Koloschinski als Sterbebegleiterin ein nicht gerade einfaches Ehrenamt aus.

Die 67-jährige Rentnerin wohnt seit 40 Jahren zusammen mit ihrem Mann Claus, ebenfalls Rentner, in ihrem Einfamilienhaus in Westen. Die ländliche Stille gefällt den beiden nach einem arbeitsreichen und aufregenden Leben in der freien Wirtschaft recht gut. „Aber als Rentnerin wollte ich – außer Schwimmen, Gymnastik, Chorsingen, Radeln und diversen Urlaubsreisen – auch etwas Sinnvolles tun. „Unsere Tochter ist lange aus dem Haus und hat ihre eigene Familie. Uns ist es immer gut ergangen. Nun ist es an der Zeit etwas zurückzugeben“, so Angelika Koloschinski. Deshalb habe ich mich im Jahr 2015 beim Hospizkreis Verden zu einem Kurs als Sterbebegleiterin angemeldet und wurde 2016 nach gründlicher Ausbildung durch die Fachkraft Cornelia Faltermann mit dem Zertifikat „Qualifizierung zur ehrenamtlichen Hospizhelferin“ verabschiedet, zitiert sie weiter. „Nun habe ich bereits meine fünfte Sterbebegleitung“, erzählt Angelika Koloschinski.

Seit Anfang Juli 2018 begleitet sie die Westenerin Irmgard (lrmi) van Schrick. Der Krebs hat sie seit acht Jahren voll im Griff. Die Metastasen haben bereits in den gesamten Körper gestrahlt. Mit immer wiederkehrender Chemotherapie, Bestrahlungen und ganz besonders ausgewogener Ernährung gegen den Krebs hat sie sich bis heute tapfer durchs Leben geschlagen. Sie betreibt ihre Körperpflege und den Haushalt mithilfe ihres Mannes und das Kochen immer noch eigenständig. Gegen die Schmerzen ist sie medikamentös und palliativ gut eingestellt. „Ich besuche sie einmal pro Woche für circa eineinhalb Stunden. Wir unterhalten uns, trinken zusammen einen Cappuccino. Meist lege ich Wäsche zusammen, die aus dem Trockner kommt oder bearbeite eine große Topfpflanze“, so Angelika Koloschinski weiter. Nach getaner Arbeit liest Angelika ihr ab und zu etwas aus einer Zeitschrift oder Tageszeitung vor, da sie leider wegen ihrer Hirnmetastasen keinen zusammenhängenden Text mehr eigenständig lesen und aufnehmen kann.

+ Angelika Koloschinski und Irmgard (lrmi) van Schrick spielen Rummikub. Fotos: Kattwinkel

Und dann kommt es endlich zu ihrem gemeinsamen Lieblingsspiel Rummikub. Das darf niemals fehlen. Mit den Zahlen und Farben wird eifrig hin- und herjongliert, bis endlich einer der Beiden gewonnen hat. Drei Spiele sind Pflichtprogramm. Nur wenn es Irmi mal schlecht geht, müssen sich die beiden mit zwei Spielen zufriedengeben. „Wenn das Wetter schön ist, fahren wir mit dem Rollstuhl in der Sonne spazieren, was Irmi besonders genießt“, freut sich ihre Begleiterin.

Einen von drei Wünschen, die Irmi noch hat – eine Rollstuhlfahrt in die Westener Kirche, um zu Weihnachten eine Kerze anzuzünden – hat sich schon erfüllt. Ein Ausflug mit ihrem Mann, den beiden Töchtern nebst Schwiegersohn an die See ist der Zweite. Das schönste Erlebnis für sie wäre es aber, noch die Hochzeit ihrer Tochter Marie-Therese miterleben zu dürfen.

Neben dieser emotionalen Aufgabe betätigt sich Angelika Koloschinski seit sieben Jahren als ehrenamtliche Fahrerin bei „Essen auf Rädern“ bei der Awo und als Leih-Oma. „Die Kinder werden bei mir zu Hause beziehungsweise in deren Haus oder Wohnung von mir betreut“, berichtet die viel beschäftigte Rentnerin, die seit sechs Jahren regelmäßig eine Familie mit vier Kindern besucht. Daneben nach Bedarf noch zwei weitere Familien, eine mit drei Kindern und eine mit einer Tochter.

kt