Gute Geister, Gute Stimmung

STEDORF - Seit mehr als 20 Jahren steht die Stedorfer Theaterbühne für Unterhaltung und Spielfreude. Am Donnerstag ging auf dem Kulturgut Ehmken Hoff erstmals vor Publikum der Vorhang für „Gode Geister“ auf, den aktuellen Geniestreich der Laienspieler. Am Ende zeigte sich Regisseur Hein-Dieter Precht zufrieden mit der Hauptprobe, die den Zuschauern zwei das Zwerchfell strapazierende Stunden beschert hatte. Die wenigen Hänger beunruhigten ihn nicht: „Das gehört einfach dazu, wenn man zum ersten Mal vor Publikum spielt.“

Unmittelbar vor Spielbeginn wirkten die Spieler in der Garderobe doch ein wenig angespannt. „Das Lampenfieber hält sich aber in Grenzen“, fand Martina Brand, die den guten Geist Susi Kehlmann spielt. Ilse Stahmann kümmerte sich ein letztes Mal um die Schminke der Darsteller, Petra Wahlers suchte ihren Platz auf dem vor der Bühne platzierten Souffleurstuhl auf und das Publikum wurde von Jürgen Stahmann und Harald Hoops begrüßt.

„Wir haben drei Monate geprobt, jetzt spielen wir endlich vor Zuschauern und wir alle hoffen, dass es euch gefällt“, so Co-Regisseur Hoops. Und dann hatten die Schauspieler die ersten Lacher auch rasch auf ihrer Seite, der bodenständige Humor kam an. Die Regie hatte schließlich auch Lunte an Lunte gelegt, sodass eine Pointe schon wieder die nächste zündete.

Die Handlung ist rasch erzählt: Der erfolgreiche Kriminalschriftsteller Jakob Kehlmann und seine Ehefrau Susi sind bei einem tragischen Bootsunglück ums Leben gekommen. Da ihnen Petrus den Weg in den Himmel verwehrt hat (er war bekennender Atheist), spuken sie als Geister in ihrem alten Feriendomizil, der Schosterkaat, herum und versuchen mit Macht zu verhindern, dass das Haus neu vermietet und ihre Ruhe gestört wird.

Aber manchmal ist der Alltag als Geist halt auch ein bisschen langweilig, vor allem, wenn er eigentlich gern ein Bierchen zischen würde und sie von schönen Kleidern träumt. Da mietet sich über Immobilienmakler Markus Weber ein junges Paar in der Kate ein, das sein erstes Kind erwartet: der hingebungsvolle, aber talentlose Schriftsteller Simon Willis und seine Frau Felicitas. Das Leben auf dem Land finden sie wunderbar.

Wenn da nicht die Bilder an der Wand auf einmal schief hingen, Schlüssel verschwänden oder Simons Schreibmaschine plötzlich durch den Raum wandern würde. Und dann sind da noch eine Furie von Mutter und Schwiegermutter sowie ein Schutzengel, der den guten Geistern zeigt, wie man auf all diese Turbulenzen reagiert.

Die Darsteller überzeugten mit großer Spielfreude und die spritzigen Dialoge erwiesen sich als gefundenes Fressen für die Komödianten, was besonders Martina Brand und Harald Hoops als Gode Geister genussvoll auszuspielen wussten. Kristin Zeyn und Harm True überzeugten in den Rollen des jungen Paares – und zwar sowohl in den heiteren als auch in den eher besinnlicheren Szenen. Ein Highlight, als Simon vor lauter Geister-Einflüsterungen schier aus dem Häuschen geriet. Astrid Boht durfte als tüdeliger, völlig überarbeiteter Schutzengel ebenfalls ganz gehörig an der humoristischen Schraube drehen, wie auch Harm-Dierk Otte als Immobilienmakler Weber, der – wenn auch nicht freiwillig – den weiblichen Reizen von Simons böser Schwiegermutter erlag. Inge Siems gab hier das Paradebeispiel eines Hausdrachens und brach wie ein Gewitter in einzelne Szenen hinein. Besonders der Moment, als sie sich lüstern auf den wehrlosen Makler stürzte, einfach großartig.

Noch zehnmal sind die Spukereien auf dem Kulturgut Ehmken Hoff zu sehen. Einzelne Karten sind telefonisch unter der Rufnummer 04234/94060 erhältlich. - nie