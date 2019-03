Glutreste in Schornstein und Ofenrohr

+ In Westen brannte ein Schornstein. Foto: kattwinkel

Westen – Sirenenalarm war gestern Mittag, gegen 11 Uhr, in der Ortschaft Westen zu hören. Die Feuerwehren aus Westen und Hülsen rückten mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften an, um einen Schornsteinbrand in der Allerstraße zu löschen. Auch Gemeindebrandmeister Carsten Mügge und Schornsteinfegermeister Klaus Krause aus Barme waren vor Ort. Der Schornsteinfeger musste im Verlauf des Einsatzes den unteren Schieber des Schornsteins im Zimmer öffnen und das Bauwerk gründlich ausfegen. Die Feuerwehr entnahm die Glut und brachte die Asche ins Freie.