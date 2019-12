60 glückliche Senioren

Dörverden - Von Christel Niemann. Älteren Menschen eine Freude zu machen, ist gar nicht so schwer. Denn die meisten freuen sich bereits über die kleinen Dinge. So erzählt Sophie Mannig beim Besuch im Senioren- und Pflegeheim Casa Verita in Dörverden, dass sie sich gerne mal wieder die Haare hübsch machen lassen würde, und dank der Wunschbaum-Initiative für Senioren von Gabriele Lohmann wurde ihr dieser Wunsch auch prompt erfüllt.

Am zweiten Adventwochenende stand auf dem Dörverdener Nikolausmarkt zum wiederholten Mal ein Weihnachtsbaum der ganz besonderen Art, an dessen Zweigen Kärtchen mit Wünschen von bedürftigen Menschen aus den beiden örtlichen Senioren- und Pflegeeinrichtungen hingen. Dafür hatten zuvor die Bewohner, die entweder keine Angehörigen mehr haben oder die sich von ihrem kleinen Taschengeld kaum persönliche Wünsche erfüllen können, gemeinsam mit den Mitarbeitern überlegt, womit man ihnen zum Fest eine Freude bereiten könnte.

Aus Gründen der Diskretion wurden die Wünsche anonymisiert und nur das Geschlecht und das Alter des zu Beschenkenden verraten. Jeder, der einem ihm fremden Menschen zu Weihnachten eine Freude bereiten wollte, pflückte in der Folge eine Karte ab, stellte ein Päckchen im Wert von durchschnittlich 25 Euro zusammen und gab dieses im Pfarrbüro oder bei Gabriele Lohmann ab.

„In diesem Jahr wurden etwa 60 Wünsche erfüllt“, erzählt Lohmann, die die Geschenke persönlich in beide Einrichtungen brachte, wo sie von Mitarbeitern an die Senioren verteilt wurden. Die Wünsche, so Lohmann, seien allesamt bescheiden ausgefallen. Materielle Erwartungen hätten kaum eine Rolle gespielt. „Wolldecken, warme Socken, Kleidung, Pflegeprodukte und Nagelpflegesets standen am häufigsten auf der Liste“, weiß Lohmann. Für eine Bewohnerin im Haus am Hesterberg hätten sich die Pflegerinnen Weihnachtsdeko gewünscht. Lohmann: „Eine der Betreuerinnen hat mir erzählt, dass diese Dame weder spricht noch sonstige Regungen zeigt, in der Weihnachtszeit aber regelrecht aufblüht und dann sogar wieder am Tagesgeschehen teilnimmt. Ich denke, dass man ihr Zimmer einfach länger weihnachtlich geschmückt lässt, um der Frau eine Freude zu bereiten.“

Katja Heldt, die bei Casa Verita bereits im vergangenen Jahr für das Verteilen der Geschenke zuständig war, erzählt, wie viel Freude diese besondere Bescherung bereitet. Bevor ausgepackt werde, studierten die Senioren in der Regel zunächst einmal mit Interesse die Weihnachtsgrüße, die die Schenkenden auf den Karten hinterlassen hätten. „Diese oft wenigen persönlichen Zeilen sind wichtig, manchmal sogar wichtiger, als das eigentliche Geschenk“, heißt es.

In Sachen Wunschbaum indes wurde man im Haus Casa Verita erst an den Feiertagen aktiv. Am Heiligabend gab es im Haus eine Feier für alle, auf der jeder Bewohner sein ganz persönliches Geschenk bekam.