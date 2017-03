Haushalt 2017: Gemeinsamer Kraftakt

Dörverden - Ein gemeinsamer Kraftakt für die Dörverdener Verwaltung und die Politik war die Vorbereitung des Haushaltes 2017. Aber jetzt ist die Kuh vom Eis: Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat den Haushalt nach intensiven Beratungen in den Fachausschüssen beschlossen, und zwar einstimmig.

Und die Beratungen haben einiges gebracht: Lag das Minus im Ergebnishaushalt im Entwurf noch bei 976 000 Euro, so konnte es jetzt auf 667 000 Euro gesenkt werden. Im Finanzhaushalt erreicht die Gemeinde durch die Veränderungen sogar einen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben, zu Beginn hatte das Defizit zwischen Ein- und Auszahlungen noch bei 309 000 Euro gelegen.

Bürgermeister Alexander von Seggern nutzte den Moment, um sich bei Kämmerer Günter Ebenthal und seinem gesamten Team zu bedanken – und bei der Politik: „Es waren ausnahmslos sachliche und konstruktive Beratungen.“ Doch hätten diese auch schonungslos offengelegt, wie es um die Finanzen der Gemeinde bestellt sei.

„Dieser Haushalt listet nur noch das auf, was wir zwingend tun müssen, um die Lebensqualität in der Gemeinde zu halten.“ Zwar wolle die Gemeinde auf jeden Fall investieren, aber vor allem in den Gewerbe- und Industriepark Barme, die Feuerwehren und die Breitbandversorgung.

Zahlreiche individuelle Anträge gestellt

Nachdem die Verwaltung Anfang Februar ihren Haushaltsentwurf vorgestellt hatte, hätten alle im Rat vertretenen Fraktionen individuelle Anträge gestellt, mit dem Ziel, das Defizit zu verringern. Am Ende habe man gemeinsam einen Haushalt auf die Beine gestellt, mit dem alle gut leben könnten.

Kämmerer Günter Ebenthal erklärte, wie die Verringerung des Defizits zustande gekommen war. Zum einen erwarte man bei den ordentlichen Erträgen in 2017 um 70 000 Euro höhere Landeszuweisungen im Kita-Bereich. Zum anderen habe sich die Politik darauf geeinigt, die ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungen und Geschäftsaufwendungen um insgesamt 239 000 Euro zu kürzen. Das bedeutet, das geplante Maßnahmen, zum Beispiel bei Straßen und Wegen, verschoben werden oder mit einem geringeren Budget durchgeführt werden sollen.

„Die CDU ist zufrieden mit dem Haushalt, aber nicht glücklich“, sagte Adrian Mohr, dessen Fraktion einen besonders umfangreichen Antrag zur Haushaltsverbesserung ausgearbeitet hatte. Zufrieden sei man vor allem mit dem Ergebnis der Beratungen. „Wir haben die laufenden Einnahmen mit den laufenden Ausgaben in Einklang gebracht.“ Doch mache ihm der Substanzverzehr Sorge. „Was abgeschrieben wird, können wir nicht wieder reinholen.“

Geringere Steuerkraft bereitet Sorgen

Man müsse der geringeren Steuerkraft der Gemeinde dringend entgegenwirken. Deswegen sei es die richtige Entscheidung, in diesem und in den Folgejahren in den Gewerbe- und Industriepark Barme zu investieren. Dem stimmte auch die SPD zu. Rolf Lühning: „An dem Gewerbepark hängt viel dran.“ Nämlich die Hoffnung auf Arbeitsplätze und dementsprechend auf Familien, die sich in Dörverden ansiedeln.

An dieser Theorie äußerte Bernward Nüttgens (Linke) Zweifel. Doch stimmte auch er für den Haushalt und bedankte sich in diesem Zusammen bei der Verwaltung, die bei der Vorbereitung hervorragende Arbeit geleistet habe.

Einen Ausblick in die Zukunft wagte Adrian Mohr. Er erinnerte daran, dass trotz der um 70 000 Euro höheren Landeszuweisungen für die Dörverdener Kitas der Aufwand für deren Betrieb immer noch bei 1,1 Millionen Euro liege. „Klar darf man die Eltern nicht überlasten. aber ein Kostendeckungsgrad unserer Einrichtungen von unter 20 Prozent – das kann nicht sein.“ So müsse man demnächst seitens der Politik die Gebührensatzung in den Blick nehmen. „Und das kann dann harte Diskussionen zur Folge haben.“

