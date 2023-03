Kurse im Verein Ehmken Hoff: Malen und Skulpturen schaffen

Von: Christel Niemann

Dieter Ullrich, Sprecher AG Kunst und Kultur, nimmt selbst auch an den Mal- und Bildhauerkursen teil. © Niemann

Malen und Skulpturen schaffen: Zwei neue Kurse mit dem auch überregional bekannten und tätigen Künstler und Dozenten Viktor Lau verstärken das vielfältige Angebot, dass der Verein Ehmken Hof anbietet.

Dörverden – „In den Kursen, die auf dem Kulturgut und im Mehrgenerationenhaus Amtshaus Westen stattfinden, wird gelernt, experimentiert, ausprobiert und entdeckt“, erzählt Dieter Ullrich, der als Sprecher der Aktionsgruppe im Verein „Kunst und Kultur“ hier die organisatorischen Fäden zieht. Die Bandbreite künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten sei groß und er lobt die fachliche Begleitung durch Victor Lau, unter dessen fachkundiger und geduldiger Anleitung es selbst Neulingen und nach eigener Einschätzung „Untalentierten“ möglich sei, mit eigenen Händen Erstaunliches zu schaffen, Bilder und Objekte anzufertigen und weitere kreative Techniken zu entdecken.

Bildhauerei findet an der frischen Luft statt

Die Kurse finden einmal monatlich statt, wobei im Mehrgenerationenhaus von Februar bis Dezember gemalt und auf dem Kulturgut Ehmken Hoff im Außenbereich von April bis Oktober bildhauerisch gearbeitet wird. Und ob Malen oder Bildhauerei, Wert lege der Dozent in beiden Kursen darauf, den Teilnehmern mit Spaß und Freude technische und handwerkliche Grundlagen zu vermitteln.

Für die Teilnehmer selbst, so Ullrich, sei es außerdem schön, in einer Gruppe mit und unter Gleichgesinnten zu arbeiten. „Man schaut, wie die anderen dieses und jenes anpacken und tauscht sich darüber aus, während Lau individuell auf jeden einzelnen Teilnehmer eingeht.“ Mithilfe der Kenntnisse und Tipps des Profis könnten dann eigene Ideen umgesetzt werden. Der Malkurs hat bereits begonnen, aber es besteht vereinzelt noch die Möglichkeit zur Teilnahme. Der neue Skulpturenkurs startet im April, hier sind noch mehrere Plätze frei. Kontakt und Informationen per Telefon unter der Rufnummer 04234-2500 oder E-Mail an dieter-ullrich@web.de.