Guter Tausch auf der Stedorfer Bühne mit gelungener Premiere

Von: Christel Niemann

Großer Schreck am Morgen nach dem fatalen Körpertausch. © Niemann, Christel

Dörverden – Sechs Darsteller, die zur Hochform auflaufen, eine mit Fingerspitzengefühl dosierte Prise Nonsens und witzige Einfälle von Regisseurin Petra Wahlers und Co-Regisseur Hein-Dieter Precht: So lässt sich der Premierenabend zusammenfassen, mit dem die Stedorfer Theaterbühne am Freitagabend auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden in ihre neue Bühnensaison gestartet ist. Mit der pfiffigen Inszenierung der Komödie „(K)een goden Tuusch“ von Christian Kühn (Plattdeutsch Markus Weise) boten die Laienspieler temporeiche Bühnenunterhaltung par excellence und haben so die Erwartungen des Publikums voll erfüllt.

Wenn Akteure bereits beim Betreten der Bühne mit Applaus begrüßt werden, noch bevor das erste Wort gesprochen ist, darf die Chronistin unweigerlich von einem Kultstatus der Laienbühne sprechen. Die Identitätstausch-Komödie von Christian Kühn hat Regisseurin Petra Wahlers bei ihrer ersten Spielleitung in alleiniger Verantwortung so passgenau zugeschnitten, dass sie fürs Publikum zu einem reinen Vergnügen wurde. Ganz genau so hatten es die Erzähler Martina Brandt und Harm-Dierk Otte schon vor Beginn der Vorstellung ihrem Publikum auch versprochen.

Worum es geht, ist schnell zusammengefasst: Wer wünschte sich nicht schon mal, einen Tag im Körper des anderen Geschlechts zu verbringen? Tom (Harald Hoops) und Kim (Ricarda Duske) sind eigentlich ein typisch chaotisches Vater-Tochter-Gespann: Pubertätsprobleme auf der einen, elterliches Unverständnis auf der anderen Seite. Soweit nichts Ungewöhnliches, jedoch ändert sich das schlagartig, als Tom und Kim nach einem heftigen Streit morgens plötzlich im vertauschten Körper erwachen. Nun steht beider Leben Kopf: Toms, weil jetzt plötzlich Cheerleadertraining, vergeigte Klassenarbeiten, Flirts und Teeniegespräche auf seinem Tagesplan stehen, und Kims, weil sie nun als leitende Angestellte den Job des Vaters schmeißen muss.

Wahlers und das sechsköpfige Ensemble haben genau das richtige Tempo getroffen. „(K)een goden Tuusch“ ist zwar eine typische Körpertausch-Komödie, doch dank der bestens aufgelegten Darsteller kommt die Geschichte witzig daher. Wenn sich auf dem Kulturgut der Vorhang hebt, erscheinen nach und nach Elisabeth, Ricarda und Sören Duske, Maren Meyer, Harald Hoops und Isabell Schünemann auf den Bühnenbrettern und zeigen, wie man Humor und witzige Szenen umsetzen kann, ohne in schenkelklopfenden Klamauk zu verfallen.

Hervorragend etwa trifft Elisabeth Duske als vom Alkohol dauervernebelte Hausperle Lu den entsprechenden Ton. Hat dabei stets die passende ausdrucksstarke Mimik parat und bewegt sich souverän auf der Bühne. Die aufgrund ihres Dauer-Pegels verbalen Eigenheiten übertreibt sie nicht, auch nicht in der Hoffnung auf noch mehr Lacher aus dem Publikum. Sie setzt die Akzente so, dass es natürlich und deshalb sogar überzeugend wirkt.

Und das gilt für das gesamte, sehr stimmig besetzte Ensemble: Ob Ricarda Duske und Harald Hoops als vermaledeites Körpertauschpaar, Isabell Schünemann als Teeniefreudin Jessica, Maren Meyer als Toms ehrgeizige Kollegin Sophia oder Sören Duske in der Rolle des etwas tumben, weil vor Testosteron nur so strotzenden Teenieschwarms Ryan. Sie treffen ausnahmslos den richtigen Ton. Agieren mal herrlich hinterfotzig, mal famos der schieren Verzweiflung nahe und wechseln mühelos zwischen guter Situationskomik und in einigen Szenen auch ernstem Spiel.

Das Bedürfnis, sich in dunkler Winterzeit unbekümmert zu amüsieren, scheint groß. Entsprechend häufig gab es Lacher und Szenenapplaus. Die Komödie setzt auf Dialogwitz und scheut dabei auch den ein oder anderen besinnlichen Moment nicht. An der guten Laune kratzt das nicht.

Noch acht Aufführungen der Komödie sind angesetzt. und für die sind teils noch Restkarten unter der Rufnummer 04234/94060 bei Karl-Heinz-Otersen erhältlich.

Die Stedorfer Truppe erhielt nach der Premiere viel Beifall für eine gelungene Gesamtleistung. © Niemann