„Es geht um Menschen, um Schicksale – nicht um Zahlen“

Dörverden - „Warum flüchten Menschen?“ Um diese Frage ging es am Dienstag in der Mensa der Oberschule Dörverden. Und fast 100 Interessierte waren gekommen, um sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dörverden diskutiert; Zukunftsperspektiven für die Region“ zu diesem Thema zu informieren. Referent war Auslandskorrespondent Marc Engelhardt. Eingeladen hatte das Forum Zukunft in Kooperation mit der Stiftung Leben & Umwelt der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und der Kreisvolkshochschule Verden.

Das von Engelhardt herausgegebene Buch „Die Flüchtlingsrevolution – Wie die neue Völkerwanderung die ganze Welt verändert“, war dabei Basis der Veranstaltung. Engelhardt und 26 weitere weltweit aktive Journalisten haben auf über 360 Seiten Geschichten von Menschen aufgeschrieben, die aus den vielfältigsten Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Den Prolog, den Engelhardt zunächst las, hat Ameena Abdul Rahman aus Syrien verfasst, die mit ihren jüngsten Töchtern im Schlauchboot über das Mittelmeer auf die griechische Insel Kos gelangt ist. „Fliehen wir, ertrinken wir vielleicht im Mittelmeer. Im Herbst 2015 musste ich die schlimmste Entscheidung meines Lebens treffen“, heißt es dort. Für die Zuhörer in der Mensa wurde schnell nachvollziehbar, mit welch großer Angst und Sorge ein Mensch inmitten von Bomben und Zerstörung den Entschluss fasst, seine Heimat zu verlassen.

Einzelne Flüchtlingsschicksale geschildert

„65 Millionen Menschen befinden sich zurzeit auf der Flucht, sei es wegen Krieg, Armut oder Hunger“, sagte Engelhardt, „so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.“ Doch bei Weitem nicht alle seien auf dem Weg nach Europa. „Dieser Eindruck, den Populisten verbreiten, trügt. Nur 21,3 Millionen Flüchtlinge überschreiten auf ihrer Flucht überhaupt eine dritte Staatsgrenze.“

Engelhardt schilderte einzelne Flüchtlingsschicksale, wie etwa das der Libanesin, die im Bürgerkrieg nach Frankreich floh und in Paris als Unternehmerin Fuß gefasst hat, das der Somali, die ihre sichere Bleibe in Deutschland aufgegeben hat und zurück nach Mogadischu gezogen ist, um die zerstörte Heimat mit aufzubauen oder das der salvadorianischen Mutter, die trotz eigener Illegalität in den USA vor Gericht darum kämpft, dass ihr von Gangstern bedrohter Sohn Bleiberecht erhält und dabei ihre eigene Sicherheit auf Spiel setzt.

Danach ging Engelhardt eingehend auf die Rolle der Politik ein, die selbst mit notorisch instabilen Ländern milliardenschwere Deals aushandelt, die Menschen daran hindern sollen, zu fliehen. „Dadurch wird nichts gewonnen“, ist er überzeugt. „Und der Kern Europas, der angesichts des Krieges in Syrien oder des neuen Kalten Krieges in der Ukraine wie eine glückliche und reiche Oase des Friedens wirkt, versagt auf ganzer Linie“, heißt es in dem Buch.

"Die in ihrer Heimat herrschenden Verhältnisse haben sie zur Flucht gezwungen“

Die aktuelle Schließung der Balkanroute verschlimmere die Situation der Flüchtlinge, die jetzt auf noch gefährlicheren Routen unterwegs seien. „Man muss immer daran denken, dass diese Menschen ja gerne da geblieben wären, wo sie herkommen, es aber nicht konnten. Die in ihrer Heimat herrschenden Verhältnisse haben sie zur Flucht gezwungen.“

Die Anwesenden rief Engelhardt zu solidarischem Verhalten auf. „Wir haben es mit Menschen, mit Schicksalen zu tun, nicht mit Zahlen“, sagte Engelhardt. „Die Welt ist eine andere durch diese Fluchtbewegung.“ Diese lasse sich nicht aufhalten, „aber im Ergebnis gestalten.“

