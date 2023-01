Westen: Für viele Ideen fehlt das Personal

+ © Christel Niemann Am Flipchart plant Eltje Buch die künftigen Angebote im MGH Amtshaus Westen. © Christel Niemann

Ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt findet sich im Mehrgenerationenhaus Amtshaus Westen. Es werden aber noch Helfer gesucht.

Westen – „Wir sind voller Elan, Tatendrang und Ideen.“ Das versichert Eltje Buch, langjährige Projektleiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH) Amtshaus Westen, im Gespräch mit dieser Zeitung über die aktuellen Angebote und geplante Projekte in der Einrichtung. „Trotz personeller Probleme bietet das Mehrgenerationenhaus wieder ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt an“, freut sich Buch, dass nach der Winterpause wieder reger Betrieb in den Räumen herrscht.

„Das Haus ist quasi voll“, sagt Buch. Sie verweist auf die bekannten Angebote wie Erzählcafé am Sonntag, Flüchtlings- und Knüddeltreff, verschiedene Nähgruppen, Malkurse, Dienstagsmaler, kreative Angebote für Kids, unterschiedliche Yoga-Gruppen oder die Mutter-Kind-Gruppen und die Selbsthilfegruppe ADHS, die sich regelmäßig im MGH treffen.

Dass das ehrwürdige Gebäude kein Relikt aus der Vergangenheit ist, beweist der dort angesiedelte Coworking-Space, der Interessierten die Möglichkeit eines Arbeitsplatzes bietet. Hinter dem Begriff steht die Überlegung, dass mehrere Menschen sich größere, offen gestaltete Räume teilen und dabei arbeiten. Zunächst, erzählt Buch, habe sich das in Städten etabliert, funktioniere inzwischen aber ebenso gut im ländlichen Raum. Buch lachend: „Das Angebot hier im MGH nutzen insbesondere Frauen und Männer im Homeoffice. Ich vermute, dass es ihnen im eigenen Zuhause zu trubelig und unruhig ist.“

Neuauflage von Vor-Corona-Veranstaltungen

Zurzeit plant Buch die Neuauflage von Veranstaltungen, die es vor der Corona-Krise regelmäßig im MGH in Westen gab. Beispielsweise „Grünkohl satt“ am Sonntag, 12. Februar. Hierfür kann sich jeder, der die deftige Speise mag, bereits verbindlich anmelden. Die Kinderfaschingsparty wird mit viel Remmidemmi und Tamtam am Sonnabend darauf gefeiert. Auch der vegetarische Mittagstisch in Bioqualität am Dienstag wurde bereits wiederbelebt, hat aber konzeptionell eine Veränderung erfahren. Buch: „Der Mittagstisch ist jetzt eher eine feste Kochgruppe, wo jeder Mittagsgast auch selbst einmal den Kochlöffel schwingen und am Herd stehen muss. Ich weiß allerdings, dass in der Gruppe auch immer mal wieder neue Mitesser willkommen sind.“

+ Volles Haus beim Grünkohlessen im Mehrgenerationenhaus. © Christel Niemann

Buch erzählt von Projekten, die sie gerne zeitnah ins MGH holen will. Beispielhaft nennt sie ihren Plan vom Aufbau einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von traumatisierten Menschen. Oder den Workshop „Wege zum Wohlfühlen“ am Sonnabend, 13. Mai, den Buch in Kooperation mit einer Yogalehrerin anbietet. „Insbesondere Frauen sind oft geprägt von negativen Glaubenssätzen und einem negativen Selbstempfinden. Dem soll dieser Workshop gegensteuern“, sagt Buch. „An diesem Tag stehen alternative Wege zum Wohlfühlen, ein Mehr an Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Loslassen, Me-Time sowie Verwöhnung und Kennenlernen der eigenen Person im Fokus.“ Anmeldungen sind bereits möglich.

Engpass beim Personal

Gerne würde Eltje Buch mehr Angebote schaffen. Etwa den Treffpunkt Erzählcafé erweitern, doch dafür, so sagt sie, fehle das Personal. „Wir haben hier einen personellen Engpass und suchen Helfer. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, es wird aber eine Ehrenamtspauschale gezahlt. Überhaupt sind ehrenamtlich Engagierte immer willkommen. Projektleitern Eltje Buch und ihr Team nehmen Fragen und Ideen gerne entgegen.

Kontakt

Ansprechpartner und Kontakt: Eltje Buch, E-Mail: kontakt@mehrgenerationenhaus-doerverden.de, Telefon: 04239/943313 oder 0151/26977349.