Fünf Jahre und drei Monate für Missbrauch

Dörverden - Es gab viel mehr Taten, das hatte der 34 Jahre alte Angeklagte aus Dörverden in dem Prozess am Landgericht Verden eingeräumt. Verurteilt wurde er am Mittwoch „nur“ wegen sieben Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu fünf Jahren und drei Monaten Haft. Die 3. Große Strafkammer ist mit dem Strafmaß in vollem Umfang dem Antrag der Ersten Staatsanwältin Regina Steinebach gefolgt.

Kurz vor dem Ende des Verfahrens hatte sich der Angeklagte zur Zahlung von 15.000 Euro Schmerzensgeld an das Kind bereiterklärt. Dieser Vergleich wurde strafmildernd von Steinebach mit drei Monaten berücksichtigt. In ihrem Plädoyer vor 14 Tagen hatte sie fünfeinhalb Jahre Haft beantragt. Verteidiger Jörk Matthäi hatte Mittwochvormittag seinen Schlussvortrag gehalten und eine Strafe zwischen vier und viereinhalb Jahren gefordert.

Es sei eine schwere Geburt gewesen, sein Mandant habe sich jedoch in dem Prozess zu einem Geständnis durchgerungen. „Er hat Einsicht und Reue gezeigt“, so Matthäi.

Dass der Angeklagte damit dem zu Beginn der Taten zehn Jahre alten Jungen die Aussage vor Gericht erspart hat, wurde auch von dem Gericht positiv gewertet. „Es ist ein kleiner Junge, der erheblich unter der ganzen Geschichte gelitten hat. Eine Vernehmung bedeutet dann immer eine erneute Traumatisierung“, betonte der Vorsitzende Richter Joachim Grebe.

Emotionale Verhandlung

Bei der detailreichen Beschreibung der Tatabläufe in der mündlichen Urteilsbegründung wirkten die Angehörigen des Jungen fassungslos. Lautlos wurde geweint, gegenseitig getröstet, Kopfschütteln, verlorene Blicke. Der Angeklagte hatte sich so hingesetzt, dass er all das nicht sehen musste.

Der Junge, seine Mutter und Großmutter hatten ihm vertraut. „Die Kinder nannten den Angeklagten Papa. Er war so etwas wie ein Vater und er fühlte sich wohl damit“, so Grebe. „Sie wurden als Familienmitglied akzeptiert“, wandte sich Grebe direkt an den Angeklagten und wurde noch deutlicher: „Diese Übergriffe auf einen kleinen Jungen. Das sind Kinder, die überhaupt keine Möglichkeit haben, Erwachsenen etwas entgegenzusetzen. Sie sind völlig hilflos.“

Auf das Opfer eingeredet

Im Mai 2016 war Anzeige erstattet worden. Da hatte sich der Junge seiner Mutter anvertraut. Besonders tragisch: das hatte er schon einmal getan, aber sie hatte ihrem Sohn nicht geglaubt. Kontraproduktiv, so Grebe, war es, dass sie den Angeklagten daraufhin angerufen und ihm davon berichtet hatte. Der kam vorbei, nahm den Jungen auf seinen Schoss und redete auf ihn ein, hieß es in der Urteilsbegründung. „Der Junge sagte dann, es sei nur ein Traum gewesen.“ Ein Albtraum war es gewiss.

Von dem weiteren Vorwurf der Vergewaltigung eines Jugendlichen wurde der Angeklagte freigesprochen. Diese hatte er bestritten. Bezüglich der an dem Kind verübten Taten hatte der Dörverdener in seinem „letzten Wort“ sein Bedauern ausgedrückt. Nach Verhandlungsende erklärte der 34-Jährige, dass er das Urteil nicht akzeptieren werde. Der Haftbefehl bleibt jedoch aufrechterhalten. - wb

Rubriklistenbild: © dpa