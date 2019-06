Frischer Spargel quietscht

Auch die Technik kommt zum Einsatz: Carsten Mügge (r.) an der Schälmaschine mit Ibigniew Popek, der schon seit 25 Jahren bei der Ernte hilft. Fotos: niemann

Hochsaison herrscht für den Spargel. Auch auf dem Hof Mügge in Dörverden läuft die Ernte auf vollen Touren. Handarbeit, aber auch modernste Maschinen sind gefragt. Bis das Gemüse auf dem Teller liegt, muss an zahlreichen Stellschrauben gedreht werden.

Dörverden – „Am 15. April fing es an“, sagt Carsten Mügge, und meint mit dem Tag den Beginn der Spargelernte. Seitdem läuft der Verkauf für das begehrte Gemüse, das Mügge ausschließlich auf Ackerflächen in Dörverden unter Folie anbaut und an die regionalen Abnehmer bringt. „Wir haben viele Stammkunden“, freut sich Mügge.

Immer frisch sei das königliche Gemüse. Mügge hört das. „Reibt man zwei Stangen vorsichtig aneinander, gibt es einen leicht quietschenden Ton, der Beweis für eine junge Ernte.“ Ganz anders bei zu lange gelagertem Spargel. Kein Quietschen, die Schnittenden sind ausgetrocknet oder sogar verschrumpelt, weiß der Fachmann.

Schon vor dem Krieg hat der Vater des Landwirts, Wilhelm Mügge, Spargel angebaut. Damals ein noch eher exklusives Gemüse, das sich nur wenige leisten konnten. Nach dem Krieg, so erinnert sich Mügge, habe die Familie viele Jahre mit dem Anbau ausgesetzt und sich auf Ackerbau und Viehzucht konzentriert. „Spargel bauen wir erst wieder seit Anfang der 1970er-Jahre an“, erzählt Mügge. Neben einer kleinen Menge an grünem Spargel zählen die weißen Sorten Cumulus, Geylim, Backlim, eine Mischung aus frühen und späten Spargelsorten, zu seinem Angebot. „Dadurch ist Saison deutlich länger.“

Etwa alle sieben bis acht Jahre muss die Anbaufläche laut Mügge umgepflügt und der Spargel an anderer Stelle neu gepflanzt werden, während auf den einstigen Spargelflächen wieder klassischer Ackerbau betrieben wird.

Und wie hält es die Familie Mügge selbst mit dem Spargelverzehr? „Bei uns kommt mehrmals wöchentlich Spargel auf den Tisch. Ich esse ihn am liebsten mit Buttersoße und dazu mag ich neue Kartoffeln. Fleisch kann, muss aber nicht sein. Außerdem bin ich auf den Geschmack von gebratenem grünen Spargel gekommen und so im Vorübergehen knabbere ich auch gerne eine rohe Stange weg.“

Wer nicht so schnell ist, für den hat Mügge noch einen Tipp: In ein feuchtes Tuch gewickelt bleibe der Spargel im Kühlschrank rund drei Tage lang frisch. „Das funktioniert nur, wenn die Kühlkette nicht unterbrochen wird“, schränkt der Landwirt ein. Bis zum „Spargelfinale“ am 24. Juni bleiben nun noch fast drei Wochen und dann heißt es wieder, Geduld bis zum Frühjahr.

Das nächste Feld wartet allerdings schon: Als weiteres Standbein des Unternehmens kamen 1994 Erdbeeren hinzu. „Aber die dauern noch“, erzählt der Landwirt, der spätere Sorten der leckeren roten Früchtchen erntet. „Ich denke, dass es in zwei, drei Wochen mit unserer Erdbeerernte losgeht.“ nie