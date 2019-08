Freude über blökende Kollegen

Dörverden – Leise ist vereinzelt das Blöken von Kamerunschafen zu vernehmen, die neuerdings Mitarbeiter und Besucher des Laufwasserkraftwerkes Dörverden neugierig begrüßen. Maik Thalmann, Leiter Wasserkraft Deutschland bei Statkraft, hat zum Monatsbeginn zwölf Tiere von Hobbyschäfer Markus Janowski, dem Sohn eines Mitarbeiters, für den an der Weser gelegenen Standort „eingestellt“.

Sie sollen als „Kollegen auf Zeit“ während der Wachstumsperiode die Grünanlage und hier insbesondere die unternehmenseigene Photovoltaikanlage frei von Bewuchs halten und so ein Verschatten der Modultische durch wachsendes Gras und Gestrüpp verhindern. „Für uns als Betreiber ist die kontinuierliche Grünpflege sehr wichtig, aber sie ist auch aufwendig“, erklärt Thalmann, der in der Grünpflege durch die tierischen Leiharbeiter die ideale Lösung sieht. „Der Aufwand ist klein, die Betriebskosten gering und nicht zuletzt wird unserer Unternehmen dadurch auch den ökologischen Ansprüchen gerecht, da die Schafe nun einmal unschlagbar umweltfreundlich sind.“

Die eher kleinen Kamerunschafe hätten die ideale Größe für die Abstände vom Boden bis zur Unterkante der Paneele. „Außerdem ist ihr Fell nicht wollig, sondern kurz und es kann sich nicht in den Modulen oder Steuerungskomponenten verfangen“, erklärt Thalmann. Zudem wären die Paarhufer eine Gattung mit minimalen Ansprüchen. „Sie ernähren sich von Pflanzen, die auf der ungedüngten Fläche ausreichend gedeihen. Zufüttern müssen wir wohl nicht“, so Thalmann. Das Gelände ist von einem hohen, stabilen Zaun umgeben. „Selbst ein Wolf hätte hier keine Chance. Außerdem ist unter den Modultischen für optimalen Schutz der Tiere vor Sonne, Wind und Regen gesorgt.“

Darauf angesprochen, bedauert Thalmann den Zustand der von einer Kölner Firma betriebenen überwucherten Photovoltaikanlage in Stedebergen (wir berichteten) und sagt, dass es schade sei, dass eine Anlage, die dazu da sei, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben, im wahrsten Sinne des Wortes brach liege. „Ich fände es gut, wenn sie wiederbelebt würde.“ Grundsätzlich sei Statkraft für derlei neue Projekte bereit und es sei durchaus vorstellbar, in die besagte Anlage zu investieren. „Aber dafür müsste man das Gelände besser kennen, eine Beurteilung aus der Ferne ist nichts als Spekulation“, so Thalmann, zu dessen Bedauern bislang noch kein konstruktives Gespräch mit der Betreiberfirma möglich gewesen sei. nie