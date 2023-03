Forscher nehmen Stedorfer Baggersee in Augenschein

Von: Reike Raczkowski

Gewässerbiologen untersuchen den Stedorfer Baggersee auf bestimmte Fischarten. © Sportfischer verden

Der Stedorfer Baggersee ist Teil eines bislang einzigartigen Experiments: Vereine des Anglerverbands Niedersachsen, unter anderem der Verein der Sportfischer Verden, werteten Baggerseen ökologisch auf, um zu schauen, ob dies Anglern und Natur zugutekommt.

Stedorf – Das Ganze erfolgte in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Am Stedorfer Baggersee selbst wurden während des Forschungszeitraumes zwar keine Maßnahmen ergriffen – er war lediglich ein Referenzgewässer in dem Experiment – aber die Sportfischer zeigen sich dennoch glücklich, Teil des Ganzen gewesen zu sein. Kein Wunder: Ihr See zeigte sich im Ergebnis als absolut in Ordnung.

„Es war ja nun einmal eine wissenschaftliche Arbeit – da können wir uns vorher nicht aussuchen, auf welche Weise wir daran teilnehmen“, sagt Rainer Becker vom Verein der Sportfischer dazu, dass der Stedorfer Baggersee lediglich als Referenzgewässer ausgesucht worden war. „So oder so waren die Ergebnisse für uns interessant.“

Fischbesatz bringt in den meisten Fällen nichts

Diese wurden mittlerweile in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht, informiert der Anglerverband Niedersachsen. Die Studie zeige laut einer Pressemitteilung: „Sowohl für den Artenschutz als auch für die fischereiliche Nutzung lohnt es sich, Gewässer naturnah zu gestalten und natürliche Prozesse zu fördern. Die Fische profitierten deutlich von Lebensraumverbesserungen. Fischbesatz hingegen erzielte keine nachhaltig positiven Effekte.“ Die Studie fand auch international Beachtung, schreiben die Angler.

Ein Berliner Forschungsteam hat in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Angelvereinen über einen Zeitraum von sechs Jahren gemeinsam Maßnahmen zur Aufwertung von Lebensräumen und Fischbesatz an 20 Baggerseen in Niedersachsen erprobt. In einigen Seen wurden Flachwasserzonen geschaffen. In anderen wurden Totholzbündel eingebracht, um die Strukturvielfalt zu erhöhen. Weitere Versuchsgewässer wurden mit fünf fischereilich begehrten Fischarten besetzt, unveränderte Kontrollseen – wie in Stedorf – dienten als Vergleich.

Das Ergebnis: Die Schaffung der Flachwasserzonen steigerte die Fischbestände in den Baggerseen nachhaltig. „Diese Zonen sind für viele Fischarten ökologisch unverzichtbar, vor allem als Laichplatz und als Refugien für Jungfische.“ Das Einbringen von Totholz hatte nur in einzelnen Gewässern positive Effekte, der Fischbesatz verfehlte sein Ziel gänzlich.

Aus den Ergebnissen könne man einiges lernen, findet Rainer Becker: „Bei vorhandenem, sich reproduzierendem Fischbestand ist durch zusätzlichen Besatz keine Steigerung des Bestandes zu erreichen.“

Es gebe allerdings zwei Ausnahmen von dieser Regel. Becker: „Da ist zum einen der Initialbesatz, also der Besatz eines noch fischfreien Gewässers mit bestimmten Fischarten. Zum anderen kann – bei vorhandenem Fischbestand und gegebener Bewirtschaftung durch einen Angelverein – ein Ergänzungsbesatz unter Umständen sinnvoll sein. Das gilt dann aber nur für nicht eigenständig reproduzierende Arten, zum Beispiel Karpfen.“

Experiment lief über sechs Jahre

„Nur Experimente unter natürlichen Bedingungen im Gewässer erlauben verlässliche Aussagen über den Erfolg und den Misserfolg einzelner Artenschutzmaßnahmen, da im Gegensatz zu Laboruntersuchungen die Komplexität ökologischer und sozialer Wechselbeziehungen abgebildet werden kann“, erläutert Thomas Klefoth, Professor an der Hochschule Bremen und Mitinitiator des Projekts.

„Mehrere Baggerseen gleichzeitig in das Experiment einzubeziehen, war nur durch die enge Zusammenarbeit von Forschung und Praxis möglich. Die Kooperation auf Augenhöhe hat zu einem Umdenken in Bezug auf Fischbesatz beigetragen und die Akzeptanz für nachhaltigere, lebensraumbezogene Managementalternativen gefördert“, resümiert Studienleiter Robert Arlinghaus, Professor für Integratives Fischereimanagement an der HU und am IGB.

Das Projekt wurde über sechs Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit rund 1,9 Millionen Euro gefördert. 51 Gewässer verteilt auf 26 Vereine nahmen teil.

Und wie sieht es nun mit Stedorf aus? „Sehr gut, könnte man sagen“, so Becker. Laut den Erhebungen beherbergt der Stedorfer Baggersee, der sich im Besitz der Sportfischer befindet, die typische Fischartengemeinschaft eines kleinen Flachsees mit mittlerem Nährstoffgehalt. „Es wurden insgesamt – man höre und staune – 13 Fischarten festgestellt. Darunter allerdings einige Baggersee-Exoten: ein Ukelei, ein Döbel, ein Wels, einige Bitterlinge. Alle offenbar als ungewollte Begleiter von Mischbesatz in den See gelangt.“

Alles andere sei aber „normal“ gewesen. Was die Individuenzahl angeht, waren Rotfedern mit 57,3 Prozent dominant, gefolgt von Barschen (19,6) und Rotaugen (16,3). Bezogen auf die Biomasse der Fischarten sieht es anders aus. „Hier steht an erster Stelle der Hecht, gefolgt vom Karpfen, dann die unvermeidlichen Barsche.“

Obwohl in den sechs Jahren des Experimentes kein zusätzlicher Besatz eingebracht wurde – wie abgemacht – ist der See voll von Fisch. „Zurückgeführt wird dies auf das Tiefenprofil des Sees. Für einen Baggersee ist der nämlich ausgesprochen flach.“ Und bilde somit eine einzige Flachwasserzone mit entsprechender Produktivität. Es bestehe daher für den Stedorfer Baggersee kein Handlungsbedarf bezüglich Fischbesatz oder strukturverbessernde Maßnahmen.