Fliegender Wechsel

Dörverden – Alles geregelt: Dr. Sabine Thöle ist zufrieden, dass sie nach langer Suche doch noch einen Nachfolger für die Praxis gefunden hat. „Es war wirklich im letzten Augenblick“, so Thöle, die 24 Jahre lang die zentral im Ortskern gelegene Zahnarztpraxis geführt hat.

Sabine Thöle ist sicher, dass sie mit Josef Golembecki einen Nachfolger hat, der zu Dörverden und vor allem zu den Patienten passt. Der wiederum musste nicht lange überlegen, als er das Angebot bekam, die Praxis zu übernehmen. „Ich habe mir nicht nur eine Praxis angesehen, aber hier hatte ich das beste Gefühl“, sagt Golembecki, der zurzeit bereits seinen Umzug nach Dörverden vorbereitet. „Die ersten Nachbarn habe ich bereits kennengelernt – zwei Schafe und fünf Hühner“, erzählt er schmunzeld.

Der bei Aachen geborene Zahnmediziner hat nach dem Abitur zunächst einen medizinischen Beruf erlernt, dann ein Jahr in Indien verbracht und nach seiner Rückkehr nach Deutschland mehrere berufliche Stationen – beispielsweise in der Kinder- und Jugendarbeit – durchlaufen. Golembecki, der sein Zahnmedizinstudium an der Universität in Mainz absolviert hat, wo er nach dem Examen noch mehrere Jahre tätig gewesen ist, sieht der kommenden Aufgabe mit Spannung entgegen. „Die Mitarbeiterinnen freuen sich ebenfalls, dass es weitergeht und unterstützen mich nach Kräften.“

Er selbst möchte ein Zahnarzt zum Anfassen sein, getreu dem Motto: „Man muss Menschen mögen.“ So sei es bei seiner Vorgängerin gewesen, so solle es auch künftig sein. In diesem Sinne möchte er arbeiten und das Wohl der Patienten in den Vordergrund stellen.

Die bisherige Praxisinhaberin hat Golembecki bei Bedarf ihre Unterstützung hinsichtlich Beratung zugesagt. Zum Bohrer werde sie allerdings nicht mehr greifen. Nun hofft der „Neue“, dass er die Patienten bald kennenlernt und dass sie ihm genau das Vertrauen entgegenbringen, das sie auch seiner Vorgängerin entgegengebracht haben.

Die Praxis Golembecki ist ab Montag, 1. April, unter der bisherigen Telefonnummer 0423/94153 erreichbar. Termine für Behandlungen werden bereits ab Ende März vergeben. nie