Feuermelder erweist sich in Wahnebergen als Lebensretter

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Schnell konnten die Feuerwehrleute Entwarnung geben. Wäre der Brand nur wenig später entdeckt worden, hätte das schlimm ausgehen können, hieß es. © Butt

„An diesem Beispiel kann man sehen, wie wichtig es ist, die Wohnung oder das Haus mit Rauchwarnmeldern auszurüsten“, hieß es am Montagmorgen seitens der Dörverdener Gemeindefeuerwehr. In den frühen Morgenstunden hatten die Kameraden einen Brand in einem Wohnzimmer in Wahnebergen gelöscht und waren sich hinterher sicher, dass das hätte schlimm ausgehen können.

Wahnebergen – Zu dem Feuer waren am frühen Morgen, um kurz vor 4 Uhr, die Ortsfeuerwehren Hülsen und Wahnebergen alarmiert worden. Zwischen einem Kaminofen und einer Schrankwand war es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. „Dieser wurde aufgrund der vorhandenen Rauchwarnmelder im Haus durch die Bewohner rechtzeitig bemerkt“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgeschreckt durch das laute Piepen starteten die Bewohner einen ersten Löschversuch mit einem Feuerlöscher und alarmierten die Feuerwehr.

Unter Atemschutz ins Gebäude

Die Brandschützer gingen unter Atemschutz in das Gebäude, schafften das immer noch brennende Brandgut nach draußen und löschten es ab. Als Nächstes wurde das Haus noch mittels Hochdrucklüfter vom Rauch befreit und im Anschluss an die Eigentümer übergeben.

„Wäre das Feuer zehn Minuten später entdeckt worden, hätte es sich auf das ganze Wohnzimmer oder womöglich auch noch weiter ausgebreitet“, schreibt die Feuerwehr und betont, dass funktionstüchtige Rauchmelder immer wieder Leben retten. „Auch ein Feuerlöscher ist in so einem Fall Gold wert.“

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.