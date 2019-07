Fasziniert von Bussard-Dame Emma

Dörverdener Ferienkinder verbringen den Tag mit Jägern auf der Pirsch

+ Nach einem aufregenden Tag durfte ein Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen. Fotos: Kattwinkel

Dörverden – Spaß haben an der frischen Luft und gleichzeitig viel lernen über die Natur: Diese Möglichkeit bieten die Mitglieder des Hegeringes Allermarsch unter dem Motto „Mit den Jägern auf der Pirsch“ jedes Jahr in den Sommerferien allen interessierten Kindern an. Und mit 32 Teilnehmern war die Resonanz auch dieses Mal sehr gut. Welche Aufgaben hat ein Jagdhund? Was wächst im Wald? Wie fühlen sich die Federn eines Steinadlers an? Die Antworten auf diese und andere Fragen erhielten die Teilnehmer im Verlauf des kurzweiligen Nachmittags.