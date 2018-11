Farbenpracht aus dem Fundus der Erinnerungen

dörverden - Winterlandschaften, ein prächtiger Dompfaff, überlebensgroß, Christa Burchard mochte Farben. Und die Künstlerin wusste damit umzugehen. „Die Welt ist bunt“, titelt die aktuelle und letzte Kunstausstellung des Jahres auf dem Kulturgut Ehmken Hoff. Die Schau ist eine posthume Würdigung der 2017 verstorbenen Hobbykünstlerin Christa Burchard und setzt damit die Reihe von Ausstellungen mit Bildern bereits verstorbener regionaler Künstler fort.

Christa Burchard hat ihre Bilder schon zu Lebzeiten mehrfach in Einzel- wie in Gruppenausstellungen gezeigt. „Sie liebte das Malen von Kindheit an“, erzählt ihre Großnichte Karin Menke, auf deren Initiative die Schau zustande gekommen ist. Ihre Großtante habe mit sehr viel Freude gemalt, hinsichtlich der Techniken vieles ausprobiert und letztlich das Aquarellieren und die Pastellkreide in den Fokus ihres Schaffens gerückt, während sie ihr thematisches Augenmerk auf Kinder, Blumen, Landschaften und Vögel gerichtet hatte. Ihre Großtante habe immer die gegenständliche Malerei bevorzugt und überwiegend aus dem Fundus der Erinnerungen und aus Beobachtungen in ihrer Umgebung ihre Motive bezogen.

Die Ausstellung, die den Reigen der Kunstschauen auf dem Kulturgut für dieses Jahr beschließt, wird bis einschließlich Sonntag, 16. Dezember, im Ausstellungsraum des Kulturguts gezeigt, schreibt das Kultur-Team vom Ehmken Hoff in einer Pressemitteilung. Zu sehen sind die Bilder immer sonntags, von 14 bis 17.30 Uhr. Die Bilder können käuflich erworben werden.